La “gran brecha” que existe en la relación entre Federer y Djokovic

Roger Federer va a volver a jugar en la Laver Cup, donde compartirá pista con Nadal, Djokovic y Murray. Después, a finales de octubre, estará en Basilea, el torneo de su ciudad natal, y a partir de ahí todo es una incógnita. El suizo no da entrevistas para no afrontar las grandes preguntas, o la gran pregunta: en 2023, con 41 años, ¿va a seguir en activo? Pero René Stauffer, un hombre que conoce muy bien al helvético, autor de dos de sus biografías, periodista que ha cubierto 102 torneos de Grand Slam, ha puesto un poco de luz en una interesante entrevista con Sebastian Fest en “claytenis.com”.

“No tiene sentido que se opere, haga recuperación, fisioterapia, puesta a punto, juegue un torneo y se despida. Si está en forma, seguirá jugando. Sin duda lo hará en 2023. Si ve que no funciona, entonces pensará en cómo decir adiós, cómo hacer algo que sea bueno para el tenis, para su fundación. Tal vez un partido ante 50.000 espectadores como en Ciudad del Cabo, una gira mundial de despedida… Me lo imagino, pero no jugar en Basilea y luego decir adiós”, cuenta Stauffer. “Creo que vuelve a jugar para volver a dar algo a la gente, que la gente disfrute viéndole de nuevo y en un ambiente excepcional. Quiere experimentar eso, volver a tener esos sentimientos que hoy no existen”, añade.

La relación con el “Big 3″

Stauffer también contesta a la pregunta de cómo es la relación de Federer con Djokovic y con Nadal. “La relación con Nadal es más larga que con Djokovic”, explica el periodista. “Tienen [con Rafa] un intercambio frecuente, se han ayudado con exhibiciones en Mallorca, Suiza, Ciudad del Cabo… Están en la misma onda, hablan por teléfono de vez en cuando... Entre Djokovic y Federer hay una gran brecha, no hay mucha comunicación, sólo la necesaria”, continúa.

Más allá del respeto que los dos jugadores siempre se han mostrado en pista, los padres del serbio han hecho declaraciones públicas contra un tenista al que todos consideran un caballero. En febrero de 2021, Srdjan, el padre de Novak, aseguró. “Hace 15 años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre”. La madre Dijana, llamó a Roger “arrogante”. Srdjan también dijo en otro momento (en medios serbios en 2020): “Roger no acabará siendo el mejor de la historia [aunque todavía era el que más Grand Slams tenía] y eso es una realidad. Por eso tiene esa enemistad con mi hijo, aunque se respeten después de tantos años compitiendo. Pero no puede soportar que tanto Rafa como Novak sean mejores que él. Si no, ¿por qué seguir jugando a los cuarenta años? Se puede ir a casa y hacer cosas más interesantes como cuidar a sus hijos, esquiar...”.