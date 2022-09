La respuesta de McEnroe a Nadal sobre el tiempo que tarda en sacar Rafa

John McEnroe fue una estrella en la pista y es una estrella cuando ejerce de comentarista para Eurosport. Sus análisis y reflexiones siempre tienen un amplio eco en el circuito y lo último ha sido su reflexión sobre el tiempo de saque de Nadal y la supuesta manga ancha que tienen los jueces de silla con el ganador de 22 Grand Slams. La polémica surgió después de la victoria de Rafa en la primera ronda del US Open. Un periodista preguntó al de Manacor sobre la reflexión de McEnroe y Nadal se mostró muy sorprendido. McEnroe ha aclarado un día después su opinión sobre el tema y asegura que no ha hablado con el tenista español. “Nadal tiene derecho a hacer lo que quiera, el problema lo tienen los jueces de silla, que son quienes deben determinar si le sancionan o no. Él lleva 15 años sacando así, lo único que hay determinar es cuándo empieza la cuenta atrás en el cronómetro y eso lo decide el árbitro”, afirmó el estadounidense.

Rafa tiene clarísimo que no hay una norma diferente para él en relación al resto de jugadores del circuito. El periodista le preguntó si creía que había “una sombra en su, por otro lado, espectacular legado, porque hay unas normas diferentes para Nadal que para el resto”. Rafa se rió. “Creo que es una chiste”, dijo. “He recibido muchas advertencias en mi carrera como tenista, nunca por romper una raqueta, nunca por liarla en la pista, pero sí por el reloj”, añade. Y dio más detalles: “Sabes que tengo el problema de que sudo mucho. Cuando juegas en estas condiciones de mucha humedad, tenemos un problema mayor hoy porque no tenemos a los recogepelotas dándonos la toalla en los últimos años, así que tienes que ir al lugar mas alejado de la pista para coger la toalla. Los jugadores como yo que sudamos tanto sabemos que cuando vas a recoger la toalla, vas a tener problemas con el tiempo. Así que no voy muy a menudo. No creo que tenga un trato diferente de los árbitros en absoluto”.

El periodista volvió a la carga: “¿Entonces por sudar mucho tiene que tener un trato diferente?”. Incluso le quisieron interrumpir, pero Nadal dijo que no había ningún problema y contestó: “Nunca dije eso. Estoy siguiendo las reglas. Si tardo más de 25 segundos en sacar, recibo una advertencia cada vez. Si no, mira el reloj. No creo que esté recibiendo un trato diferente en absoluto. No entiendo por qué John ha dicho esto en la televisión. Pero voy a tener una charla con él más tarde”. La charla de momento no se ha producido.