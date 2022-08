Polémica entre McEnroe y Nadal por el tiempo que tarda en sacar: “Voy a tener una charla con él...”

John McEnroe es un gran admirador de Rafa Nadal. La leyenda estadounidense siempre resalta las hazañas del balear y vive sus partidos con entusiasmo, lo considera “único”, “un ejemplo”, pero en su labor de comentarista para Eurosport también puso de manifiesto que Nadal se toma más tiempo de los 25 segundos que dice el reglamento para sacar, lo que dio lugar a una conversación del balear con un periodista en la conferencia de prensa posterior al triunfo de Rafa contra Hijikata en su estreno en el US Open. El manacorense escuchó atentamente la pregunta y fue contundente: no hay una norma diferente para él que para el resto.

El periodista le explica que McEnroe ha comentado que en muchos partidos Rafa no cumple la norma de los 25 segundos para servir. Y le pregunta si cree que hay “una sombra en su, por otro lado, espectacular legado, porque hay unas normar diferentes para Nadal que para el resto”. El tenista español se ríe. “Creo que es una chiste”, responde. “He recibido muchas advertencias en mi carrera como tenista, nunca por romper una raqueta, nunca por liarla en la pista, pero sí por el reloj”, añade. Y explica la situación que se vive desde hace unos años, y que se acentúa en este US Open en el que está haciendo tanto calor y tanta humedad. “Sabes que tengo el problema de que sudo mucho. Cuando juegas en estas condiciones de mucha humedad, tenemos un problema mayor hoy, es que no tenemos a los recogepelotas dándonos la toalla en los últimos años, así que tienes que ir al lugar mas alejado de la pista para coger la toalla. Los jugadores como yo que sudamos tanto sabemos que cuando vas a recoger la toalla, vas a tener problemas con el tiempo. Así que no voy muy a menudo. No creo que tenga un trato diferente de los árbitros en absoluto”, insiste.

El periodista repregunta: “¿Entonces por sudar mucho tiene que tener un trato diferente?”, e incluso le quieren interrumpir, pero Nadal dice que no hay ningún problema en mantener esta conversación, y contesta: “Nunca dije eso. Estoy siguiendo las reglas. Si tardo más de 25 segundos en sacar, recibo una advertencia cada vez. Si no, mira el reloj. No sé si lo quieres crear”.

“Gracias por responder”, finaliza el periodista. Y remata el balear, en tono de broma: “No creo que esté recibiendo un trato diferente en absoluto. No entiendo por qué John ha dicho esto en la televisión. Pero voy a tener una charla con él más tarde”.