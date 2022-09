Las cuentas para un hecho histórico tras el Open US: Alcaraz y Nadal como números uno y dos de la ATP

Carlos Alcaraz no es que avance a pasos agigantados en el mundo del tenis es que vuela y ahora se le ha metido en la cabeza que quiere ganar su primer Grand Slam y ser el número uno del mundo. “Me encantaría que ganara Alcaraz ganara 30 Grand Slams. Tiene posibilidades de ganar muchos”, aseguró en la Cope Juan Carlos Ferrero, su entrenador. Pero tiene que empezar por el primero y el Us Open lo tiene muy a mano. La semifinal contra Tiafoe, que eliminó a Nadal, promete ser muy dura y pondrá a prueba la fortaleza física del joven jugador murciano de 19 años, que está ante una gran oportunidad de ganar su primer ‘Grand Slam’, pero que tendrá que demostrar la madurez y la calma para ello.

Tiafoe, vigesimosegundo cabeza de serie y que hasta ahora ha demostrado saber gestionar la emociones y los nervios, está a un gran nivel y ya ante Nadal demostró que su servicio y sus golpes desde el fondo pueden hacer daño, aunque Alcaraz le propondrá un reto diferente, por ser otro potente sacador y poseer una poderosa derecha.

Alcaraz, que juega su primera semifinal de un Grand Slam no quiere parar una vez que ha llegado hasta aquí. Le espera algo más que la final, también está la posibilidad de ser el nuevo número uno. Alcaraz pugna por ambos hitos con Casper Ruud y si logra alcanzar la pelea por el título y el quinto favorito, que abrirá las semifinales ante el ruso Karen Kachanov, no, sería el relevo del ruso Daniil Medvedev. Si ambos llegan al último partido, el campeón sería el nuevo primer clasificado del ranking y si ambos pierden en semifinales, el trono sería para Rafa Nadal.

Si Kachanov puede con Ruud, que también está haciendo un torneo sensacional, y Alcaraz llega a la final se dará además un hecho histórico porque los dos primeros puestos de la ATP estará ocupados por tenistas españoles. Alcaraz sería el número uno del ránking y Rafa Nadal ocuparía la segunda plaza. Una hazaña para el tenis español y que resume muy bien la buena salud de nuestro deporte. Nadal es el ejemplo a seguir, el tenista que ha abierto el camino a los demás, que ha demostrado que con constancia, entrenamiento y talento se pueden romper casi todas las barreras. Y Carlos Alcaraz es su mejor heredero, un tenista joven pero con ambición, que durante este año ha aprendido a superar la presión y la exigencia de sentirse ganador. Ésa quizá es la barrera definitiva, la que separa a los mejores tenistas de los que no alcanzan los últimos partidos. Alcaraz lo ha pasado mal, ha tenido que recomponer su cabeza y el resultado está a la vista. Se crece en los momentos más difíciles y no piensa que el partido está perdido hasta el último segundo, hasta que no puede más.

Hace veinte años que no se da una situación en la lista de la ATP como la que puede publicarse el lunes. En junio de 2020, según asegura puntodebreak.com los estadounidenses Sampras y Agassi mandaron en el ránking.