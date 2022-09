Las palabras más sinceras de Djokovic sobre Rafa Nadal en la Laver Cup

La despedida de Roger Federer en la Laver Cup ha dejado momentos maravillosos y emocionantes. Y, sobre todo, ha dejado la sensación de que los grandes del tenis se tratan con un respeto y una admiración que no se ve en otros deportes. Rafa Nadal y Roger Federer, con sus lágrimas, han protagonizado todas las imágenes, pero la emoción también ha alcanzado a los demás, entre ellos a Novak Djokovic, el tercero en discordia: “El ambiente en el vestuario es completamente diferente al resto de torneos de la gira, aquí somos compañeros de equipo, no rivales como sí sucede en el resto de semanas”, decía el serbio acerca de cómo ha vivido estos días en la Laver Cup. “Pese a que algunos de nosotros trajimos aquí parte de nuestro equipo, a ellos no se les permite entrar a vestuarios, así que somos realmente el Team Europe, solo nosotros los jugadores. Me gusta mucho eso porque nos permite interactuar entre nosotros, conocernos mejor, durante la gira estamos mucho más centrados en los miembros de nuestro equipo”, continuaba Djokovic para describir qué tiene de especial este torneo: “Creo que la Laver Cup está muy bien. Cada año, la experiencia con el resto de los jugadores es mejor. Solamente jugué una vez, en Chicago hace cuatro años, pero lo pasé fantástico. Este año está siendo aún mejor, sobre todo por la experiencia que tuvimos todos en la despedida de Roger, una de las historias más importantes del deporte a nivel mundial”, elogiaba a la competición, a la que ve con futuro: “El concepto de esta competición es tan importante que, aunque Roger se retire, la Laver Cup seguirá viva, creará otros recuerdos hermosos, generará lazos entre los compañeros de equipo para sentirnos más cerca los unos de los otros. Nos respetamos, siempre lo hicimos, pero aquí hay una atmósfera más amistosa que en la gira. Me encanta, es una idea genial, un gran formato, seguro que tendrá éxito en el futuro”.

Federer ha sido el gran protagonista y también Nadal, que tuvo que volver rápidamente. “Rafa, desafortunadamente no estará con nosotros porque tenía razones personales para volver a casa. Pero estoy agradecido de que haya estado con nosotros dos días, haya contribuido y haya participado en la despedida de Federer, fue un momento maravilloso. Fue muy emotivo, todos los vimos. Es un escenario perfecto y esperamos hacerlo aún más con una victoria del equipo de Europa”, aseguraba el serbio en As sobre su, ahora sin Federer, gran rival.

Novak piensa seguir muchos años: “No estoy jugando tanto como hace años, quiero alcanzar mi punto máximo en los grandes torneos, que son los Grand Slams y algunos eventos ATP, eso es lo que me motiva y me inspira a sacar mi mejor tenis. Realmente quiero seguir adelante, no veo el final de mi carrera en el horizonte, aunque tampoco puedo decir el número de años que me quedan”, dice. Sabe que Federer no está y que Nadal tiene cada vez más problemas físicos, así que el reinado del tenis está más cerca. Aunque los jóvenes acechan