Novak Djokovic buscará su sexto título en el Torneo de Maestros para dar caza a la media docena de Roger Federer. Para ello se deshizo en dos sets, en sendos tie-breaks (7-6 [7-5] y 7-6 [8-6]), de Taylor Fritz. El estadounidense hizo una definición muy atinada de lo que ha sido el año del serbio: “Ha sido una temporada muy loca. Mi conclusión es que cuando Novak ha jugado ha sido el mejor, no hay ninguna duda de ello. Cuando no ha podido jugar hemos visto resultados muy diferentes. El nivel está igualado si le sacas de la ecuación. Cuando Novak no está, hay unos quince o veinte jugadores que pueden ganarse dependiendo del día y las circunstancias, por eso hemos visto a tantos tenistas ganar esta temporada”.

Fritz estuvo muy cerca de llevar a Nole al tercer set. Dispuso de su servicio para prolongar el partido, pero fue incapaz de aprovechar la que ha sido su mejor arma durante todo el torneo. El estadounidense llegó a Turín gracias a la baja de Alcaraz y entre los mejores ha demostrado que su condición de top 10 no es casualidad. La diferencia volvió a estar en pequeños detalles en los que el serbio no titubeó y fue capaz de sobreponerse a las flaquezas físicas que le han asaltado durante la semana. Después del evidente bajón físico que sufrió en el tercer set ante Medvedev, Djokovic fue al límite para cerrar el partido lo antes posible y evitar prolongar el tiempo vista para que no le volviera a suceder lo que vivió ante el ruso. Después de vivir uno de los partidos más exigentes del año y estar cerca de la agonía, el balcánico no dejó un resquicio ante Fritz. Logró un break en el duodécimo juego y en el desempate cometió menos errores. “Mi estado físico ha sido diferente a los demás partidos. Después de las más de tres horas ante Medvedev, me he sentido más pesado de piernas que otros días. Sabía que no iba a estar en mi versión más fresca, pero no sentí que estuviera agotado como para no poder jugar”, confesó Djokovic.

Será la octava final en el Torneo de Maestros para el ganador de 21 Grand Slams. Desde 2015 no levanta un título que ya ganó en 2008, 2012, 2013 y 2014. Su rival saldrá de la semifinal que enfrenta a Ruud y Rublev. Nole es el gran favorito para el título.