El contundente mensaje de Nadal a Alcaraz por su número uno del mundo

Nadal prosigue su gira suramericana de preparación para la próxima temporada y la última estación ha sido en Quito. En el partido de exhibición ante Casper Ruud en la capital ecuatoriana, Rafa sufrió la primera derrota de su carrera ante el noruego (4-6 y 4-6). Ante unos 12.000 espectadores que prácticamente llenaron el Coliseo Rumiñahui, de Quito, Nadal y Ruud ofrecieron un espectáculo digno de los actuales número dos y tres del mundo.

Rafa tuvo tiempo para realizar una conferencia de prensa en la Plaza San Francisco, en el centro histórico de Quito. “No creo que vaya a ser una tendencia. Es complicado mantener un nivel tan alto. Yo juego muy pocos eventos a estas alturas, con lo cual es difícil mantener un ránking muy alto porque tienes que estar muy acertado en los eventos donde compites”, aseguró. También valoró la temporada de Alcaraz y su número uno: “Carlos tiene un potencial increíble y por eso está donde está, porque se lo merece, y además es muy joven y tiene mucho futuro por delante”.

El tenista español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud recorren el centro de Quito (Ecuador) #NadalEnQuito pic.twitter.com/mXhz1h6uDS — Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) November 27, 2022

Nadal, pese a sus 22 Grand Slams, prefirió no definirse como el mejor de la historia: “No me lo planteo. Creo que es algo que pasa a segundo plano”. “El legado importante es que todas las personas con las que he convivido durante estos 20 años de carrera tengan un buen recuerdo humano de mí. Al fin y al cabo, el tema personal, la educación, el respeto y el cariño con el que puedes tratar a la gente está por encima del tema profesional, porque es lo que queda en el tiempo”, agregó.

🎾🥇 | El alcalde @SantiGuarderas, junto a @RafaelNadal y @CasperRuud98, recorrió las instalaciones del @metrodequito, donde disputaron un juego demostrativo de tenis al interior de la parada San Francisco.#NadalEnQuito pic.twitter.com/DHyoAsitES — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) November 27, 2022

Ruud, que se ha formado en la Academia de Nadal, aseguró que “de Rafa puedes aprender de todo, desde cualquier tipo de golpe hasta la mentalidad y el profesionalismo”. “Cuando llegué a la academia me sorprendió la intensidad de cada entrenamiento, y eso me ha servido para incrementar la intensidad que le pongo a cada práctica. El equipo de Rafa y su familia son increíbles. Siempre lo han sido conmigo y hacen un trabajo espectacular con una comunidad joven”, indicó Ruud. “Rafa era mi ídolo mientras crecí. Mucha gente lo sabe si ha seguido mi carrera, así que me sentí muy halagado de ser parte de esta gira. Estuve muy emocionado durante semanas”, apuntó el noruego.