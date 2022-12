El fichaje argentino para el equipo de Rafa Nadal

A escasos días para el arranque de la nueva temporada en la ATP, Nadal ha anunciado el fichaje de un nuevo entrenador para su cuerpo técnico. Se trata del ex tenista argentino Gustavo Marcaccio, que reemplazará a Francis Roig y apoyará el trabajo de Carlos Moyá y Marc López. “Hola a todos. Quiero comunicaros la incorporación de Gustavo Marcaccio al equipo técnico. Gustavo lleva trabajando en la Rafa Nadal Academy desde abril de 2021 y entiendo que es una buena incorporación al equipo. Seguro que nos ayudará mucho para seguir el camino. Bienvenido Gustavo!”, ha escrito Rafa en su cuenta de Instagram.

Hola a todos. Quiero comunicaros la incorporación de Gustavo Marcaccio (🇦🇷) al equipo técnico. Gustavo lleva trabajando en la @rafanadalacademy desde abril de 2021 y entiendo que es una buena incorporación al equipo. Seguro que nos ayudará mucho para seguir el camino ¡Bienvenido! pic.twitter.com/DEnKvpfRRs — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 19, 2022

Marcaccio, de 45 años, fue tenista profesional, llegó a ser el número 284 del mundo y ha ejercido como entrenador de Guido Pella, Paula Ormaechea, Máximo González o Giovanni Lapenti. Sus mayores éxitos llegaron trabajando con Juan Mónaco. El ex tenista argentino era uno de los mejores amigos de Nadal en el circuito, conquistó 4 títulos ATP y se coló en el top 10 mundial con Marcaccio como técnico. El nuevo entrenador de Rafa también ha ejercido como ayudante en el equipo argentino de Copa Davis.

Ferrer, nuevo capitán de la Davis

En la Davis, pero en el equipo español, ya hay nuevo capitán y David Ferrer estrenó el cargo asegurando que para la fase de grupos de la final, prevista para septiembre de 2023, podría contar con Nadal, con el que ya ha hablado por teléfono y “no se ha descartado” para jugar.

😃¡Bienvenido, capitán!😃@DavidFerrer87 ha sido presentado como capitán de la Selección Española🇪🇸 MAPFRE de tenis en la sede del @deportegob #MAPFREtenis pic.twitter.com/Nj4ARAf6E5 — Tenis España (@RFETenis) December 19, 2022

“Ferru” se retiró del tenis profesional hace tres años y medio con un palmarés de 27 títulos y habiendo sido número tres del mundo en 2013. El alicantino sumó tres Copas Davis como jugador (2008, 2009 y 2011) y fue finalista en 2012. Su balance en la lucha por la Ensaladera es de 28 victorias y 5 derrotas.

“He sido jugador y el hecho de tener la confianza de los jugadores ayuda mucho. No hubiese aceptado esta capitanía si los jugadores no hubieran querido, aunque la federación hubiese querido. Es el momento adecuado, llevo un tiempo retirado y además me gusta. No me costó decidirme. Lo pensé con el entorno más cercano y con los jugadores”, dijo Ferrer, que durante este tiempo compatibilizará este nuevo cargo con su puesto de director del Conde de Godó.

“Hablé con Rafa por mensaje antes de hacerlo oficial y después por teléfono. Tengo mucha confianza y no hablamos de septiembre porque queda mucho. Por supuesto que intentaré que vengan los mejores y ojalá que pueda venir Rafa. Está en su mano. Ahora haré seguimiento del calendario de todos para que estén preparados”, declaró. “Rafa no se descartó. Tiene un calendario que no es fácil después de tantos años jugando y aparte están las lesiones. En ningún momento se ha descartado y cuando llegue el momento hablaré con el. Tendrá todo mi apoyo tanto si está como si no. Si alguien se merece toda la confianza y estar exento de cualquier duda es Rafa”, manifestó.

También se refirió a Alcaraz: “A Carlos le hace mucha ilusión. Tiene madera de líder y lo que ha conseguido con 19 años se lo he visto a muy poca gente. Solo a Rafa Nadal o a Novak Djokovic. Asume una presión que cualquier jugador no asume”. “Lo importante y los buenos son los jugadores y España tiene una hornada de jugadores excepcional, empezando con Nadal, con el que es más fácil conseguir la Davis, aunque hace falta la unión de un equipo. Eso lo tenemos. Como capitán haré todo lo posible para sumar”, afirmó.