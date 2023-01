El terrible enfado de Novak Djokovic: pierde los nervios, grita y echa a su hermano en el partido contra Korda

Novak Djokovic ha ganado a Korda en la final del ATP Adelaida después de un partido muy disputado en el que el serbio ha tenido que remontar el primer set que había perdido (6-7,7-6 y 6-4). Novak ya sabía que no iba a ser una final sencilla y ha tenido que emplearse a fondo, pero ha demostrado que está listo para competir por todo en el Abierto de Australia, el torneo que no pudo disputar el año pasado por no vacunarse contra el coronavirus y al que tiene muchas ganas esta temporada.

Competitivo al máximo, Novak no entiende jugar de otra forma que no sea para ganar, cuanto antes, sin dar opción al rival, por eso, al perder el primer set, se cabreó de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Se vio a un Djokovic nervioso, fuera de sí y buscando un culpable a quien responsabilizar por su derrota. Lo encontró rápido, aunque no parecía el más culpable. Pero la reacción del campeón serbio tras la primera manga no dejó lugar a las dudas: su hermano tenía que marcharse del banquillo. Había que cambiar las cosas y una de ellas era modificar la composición del banquillo. No se sabe si lo hizo por cambiar su suerte o porque no le gustaba lo que le estaba diciendo, pero el caso es que insistió mucho, gritó y logró que se marchara.

😳😳😳 Djokovic le dice a su hermano que se marche del box tras perder el primer set. pic.twitter.com/4LukkRWK7o — Germán R. Abril (@gerebit0) January 8, 2023

Casualidad o no, después del primer set, Novak Djokovic ganó los dos siguientes y se llevó el choque. No fue un partido sencillo para Djokovic, que encontró en Korda un rival correoso que le hizo desgastarse desde el arranque, le rompió por primera vez el saque en el octavo juego y dispuso de tres pelotas de set sirviendo en el noveno.

De ese complejo escenario escapó Nole para llevar el desenlace al tie break. Y llegó incluso a ponerse 7-6 arriba sorteando otras tres bolas de set. Sin embargo, no logró concretar su remontada y acabó cediendo a la séptima oportunidad de su rival con 8-9.

En la segunda manga uno y otro fueron finiquitando sus saques con mayor o menor solvencia y eso dio a Korda su primera opción de levantar el trofeo restando con 4-5. Poco pudo hacer ahí, pero sí cuando en el 5-6 tuvo una bola de partido. La esquivó Djokovic y ya en el tie break no perdonó, llegando a disponer de cinco bolas de set y sellándolo con la tercera de ellas.

Todo se iba a decidir pues en el tercero y definitivo, que empezó al igual que el anterior con los contendientes haciendo buenos sus saques, incluido el que Korda ganó para empatar a cuatro pese a situarse 0-30 abajo de inicio.

Ahí sobrevivió el norteamericano pero no cuando Djokovic restó por primera vez para llevarse el torneo con 4-5. Pese a ir abajo 40-30 el serbio forzó el ‘deuce’, le dio continuidad con una ventaja y lo cerró al aprovechar su primer punto de campeonato. Todo ello en más de tres horas.