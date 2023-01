La viral respuesta de Ibai Llanos ante los cambios de signos del zodiaco en el horóscopo

Ibai Llanos está a mil cosas. Una de ellas es la Kings League, esa nueva competición de fútbol 7 que ha organizado con Gerard Piqué y en la que sus equipos y los de otros streamers o famosos exfutbolistas como Iker Casillas compiten con nuevas normas, originales y sorpresas. Pero a Ibai Llanos también le da tiempo a ocuparse de otros asuntos, como los del horóscopo y los signos del zodiaco, de los que tanto se está hablando estos días en las redes.

El horóscopo, la predicción de lo que te puede pasar según el día que hayas nacido, sigue siendo uno de los temas más leídos en las redes como lo eran también en los periódicos de papel. En ellos, la gente busca un modo de intentar adivinar qué es lo que va llegar y, se supone, estar preparados. Aunque, como en casi todo, lo que probablemente se lea es lo que se quiere leer. El caso es que ha corrido el rumor de que por la aparición de Ofiuco, un nuevo signo zodiacal, cambiaba el signo que te había correspondido durante toda la vida y ahora tenías que dedicarte a leer otro. “Pero qué me estás contando… que ahora de repente soy Sagitario?? No no no, soy y seré Capricornio siempre!”, escribía la cantante Edurne, pareja del futbolista David de Gea.

Ibai Llanos también reaccionó: “He empezado el 2023 siendo Piscis menudo año de puta mierda”, escribía al enterarse de que podía cambiarle el signo.

He empezado el 2023 siendo Piscis menudo año de puta mierda. https://t.co/DAONy4C2eN — Ibai (@IbaiLlanos) January 7, 2023

Aunque los signos de zodiaco no tienen nada científico en lo que apoyarse, su seguimiento era masivo en el pasado y aún siguen teniendo muchos seguidores que prefieren fiarse de sus predicciones aunque no haya nada racional en ese sentimiento. Para muchos lectores una cosa seria, aunque otros se lo han tomado más a broma. Ha sido el músico Carlos Marco el que ha encontrado la solución: preguntar a las que saben. “Hola @esperanzagracia podemos confirmar o desmentir esta información??? Me niego a no ser acuario”, escribía en las redes sociales. “Estoy muy harta de #ofiuvo, y tú nunca dejarás de ser #acuario”, le contestó. Y poco después añadió que estaba harta del asunto. “Es posible que siempre que os dicen que vuestro signo ya no es el que erra entráis en pánico y os lo creéis? Me niego a hablar de #Ofiuco”

Es un asunto recurrente este de los cambios de los signos zodiacales, pero es que hasta la Nasa ya dio explicaciones en 2020. “Vemos sus comentarios sobre una historia del zodiaco que resurge cada pocos años. No, no cambiamos el zodiaco. Cuando los babilonios inventaron las constelaciones hace 3.000 años, optaron por omitir un decimotercer signo. Entonces, hicimos los cálculos”, decían. Es decir, que no cambiaba nada y que para Ibai Llanos el año no tiene que ser de mierda, por tanto.