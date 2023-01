Nadal sigue trabajando en Melbourne para afrontar a partir del día 16 la defensa del Open de Australia. Después de las dos derrotas sufridas en la United Cup ante Cameron Norrie y Alex de Miñaur, Rafa ha intensificado su preparación y las primeras conclusiones de los entrenamientos no pueden ser más positivas. “Es cierto que en los últimos meses no he podido competir demasiado y que los dos partidos perdidos en Sídney no son la mejor manera de presentarse a un Grand Slam, pero sinceramente, no estoy nada descontento con la preparación que he tenido”, asegura Nadal en unas declaraciones recogidas por “The Age”.

“He entrenado mucho y creo que estoy en muy buena forma. Sólo me falta demostrar eso en competición, necesito ganar partidos, pero confío en que si puedo hacer un buen bloque de entrenamientos esta semana tendré mis opciones de revalidar el título. ¿Por qué no?”, afirma Rafa. El español comparece en Melbourne como número uno del mundo y pendiente de un sorteo en el que tendrían unas hipotéticas semifinales con Novak Djokovic.

Regreso a Dubai

Rafa participará en el torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, que se disputa desde finales de febrero hasta el 5 de marzo, después de quince años de ausencia en el emirato. El torneo es un ATP 500 que se disputa en pista rápida. El zurdo, campeón en 2006, jugó en Dubái por última vez en 2008. “Como una de las personalidades más reconocibles del deporte mundial y uno de los jugadores más condecorados de la historia, estamos encantados de dar la bienvenida a Rafa al Dubai Duty Free Tennis Championships después de 15 años”, aseguró el consejero delegado del torneo, Colm McLoughlin.

El director de operaciones y presidente del comité organizador del torneo, Ramesh Cidambi, aseguró estar muy contento por tener de vuelta al español. “Los aficionados de Dubai y los EAU tendrán ahora una oportunidad única de verle en directo en el Dubai Duty Free Tennis Stadium y maravillarse con su pasión, energía y talento”, valoró. Tras alcanzar los cuartos de final en Dubai en 2005, Nadal regresó en 2006 para vencer, entre otros, al británico Tim Henman y al alemán Rainer Schuttler camino de la final. Contra el número 1 del mundo y primer cabeza de serie, Federer, Nadal se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, lo que supuso su primera victoria sobre el suizo en una final.