Lo que no le gusta a Nadal del Open de Australia

Rafa Nadal asegura que no está en el Open de Australia de paseo, pese a las derrotas de los últimos meses; y que se siente preparado y con una buena base para jugar, “ya se verá si para ser competitivo”. Hay que esperar al estreno contra Jack Draper para saberlo. Pero sí hay una cosa que no le gusta al zurdo en Melbourne: “La velocidad de la cancha creo que no es una gran diferencia, pero la pelota sí”, aseguró el campeón.

Y se explicó: “Dicen que es lo mismo, pero la pelota es de peor calidad, sin duda. Creo que es una pelota que no coge el mismo efecto que de costumbre. Después de un par de golpes, la pelota pierde presión. Es más difícil acertar con el efecto correcto. Creo que es más fácil cuando juegas con golpes más planos”. Los efectos que Rafa da a la bola son una de sus principales armas, por eso no le satisfacen las bolas, aunque es cierto que con el paso de los años ha ido cambiando un poco su tenis, intentando ser más directo para pasar menos tiempo en pista.

Creo que practiqué lo suficiente como para estar listo RAFA NADAL

“Pero no quiero hablar más de eso. Es lo que tenemos y hay que jugar con ello. Creo que practiqué lo suficiente con el balón para estar listo”, zanjó el asunto el campeón de 22 Grand Slams, que lleva ya tres semanas en Australia y ha estado una y media entrenándose en las pistas donde se juega el Open de Australia y con las pelotas que no le convencen.

Rafa necesita coger sensaciones rápidamente. En otros torneos, suele ir creciendo según avanzan los días, pero el rival de primer ronda, Draper, en principio va a requerir ya de un nivel bueno del español. Es el 38 del mundo desde el próximo lunes. Nadal nunca había tenido un estreno contra un tenista de ranking tan alto, de ahí que no se fie. Está necesitado de victorias que le den confianza, el último paso para recuperar las sensaciones, porque admite que hacía mucho tiempo que no entrenaba tanto.

Nadal ha ganado en dos ocasiones el Open de Australia, que es el segundo Grand Slam en el que más veces ha participado: 17, por 18 Roland Garrros, 16 Open USA y 15 Wimbledon. Le ha pasado de todo en Melbourne a Rafa, desde lesiones en la final, como contra Wawrinka en 2014, a victorias épicas como la del curso pasado o la de 2009 ante Federer.