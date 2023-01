Nadal se sincera antes del Open de Australia: cómo llega, el “imposible” del año pasado, su rival en primera ronda...

Rafa Nadal afronta el Open de Australia con ciertas dudas. Desde el US Open (septiembre) sólo ha podido ganar un partido, en la Copa Masters ante Casper Ruud y cuando ya estaba eliminado, y ha perdido cinco (en el estreno en París-Bercy ante Tommy Paul, en la Copa Masters ante Fritz y Félix Auger-Aliassime y, ya en 2023, en la United Cup ante Norrie y De Miñaur). Su estreno en Melbourne será contra el prometedor británico Jack Draper. Estas son las sensaciones antes de que que arranque el torneo.

Cómo llega

“Sí, sin duda [se siente vulnerable antes de empezar]. He estado perdiendo más de lo habitual, así que eso es parte del negocio. Creo que soy lo suficientemente humilde como para aceptar esta situación y simplemente trabajar con lo que tengo hoy. Necesito construir de nuevo la confianza conmigo mismo con victorias. No jugué tan mal los dos primeros partidos del año [Norrie y De Miñaur]. Perdí contra dos grandes rivales, pero tuve opciones de ganar los dos partidos. Ya llevo tres semanas aquí, entrenando todos los días en esas condiciones, con los mejores jugadores. Eso ayuda mucho en términos generales. Voy a seguir trabajando porque al final creo que estoy en un momento de mejora en el que he sido cada vez mejor. Me siento más rápido de piernas. Me siento jugando con más confianza. Las últimas tres semanas de preparación aquí han sido muy positivas desde mi punto de vista. Luego voy a ir a la cancha y me voy a esforzar al máximo. Todavía espero poder jugar un buen Open de Australia. Estoy feliz con la preparación y he hecho días con dobles sesiones. Esto me da una confianza que me ayuda. Estoy preparado para jugar bien, pero no sabes lo que puede pasar. La primera ronda va a ser importante contra un oponente muy duro”.

Cada vez me siento mejor RAFA NADAL

Su rival, Jack Draper

“Es probablemente una de las primeras rondas más complicadas que me podrían haber tocado como cabeza de serie. Es joven, rápido y está creciendo exponencialmente en la clasificación ATP. Veremos qué sucede. Estoy aquí para darme una oportunidad. Sé que él está jugando bien. Tiene muchas cosas positivas, y probablemente una gran carrera por delante”.

El triunfo del año pasado pese a su lesión en el pie

“Lo que ocurrió el año pasado es tan sólo una muestra de lo que es el deporte. Uno es capaz de ganar una serie de partidos y las cosas pueden pasar. Lo que parece imposible luego deja de serlo. Lo que pasó se quedará en mi corazón y en mi memoria para siempre. Una de las victorias más emotivas de mi carrera tenística, sin duda. Fueron muchas emociones regresando de una larga lesión, pero el deporte va rápido y eso ya pasó”.

"One of the most emotional victories of my tennis career."



🇪🇸 @RafaelNadal reflects on one of the all-time great Australian Open finals. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Tm5QQXVHvk — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2023

La opción de que Djokovic iguale sus 22 Grand Slams

“Lo que haga Djokovic no lo puedo controlar, lo único que puedo hacer es intentar hacerlo lo mejor posible para poder tener posibilidades. Si gana se le felicitará por hacer algo histórico”.

El futuro de la Copa Davis tras la ruptura con Kosmos

“No creo que la Copa Davis esté en peligro. Tendrá una continuidad sea con Kosmos o sin Kosmos. Se ha dejado de organizar la ATP Cup para dar más visibilidad a la Copa Davis y se ha cancelado la United Cup, así que nos quedamos con la Copa Davis porque tiene más historia”.