La respuesta de Nadal que aclara las dudas sobre su nuevo aspecto físico

Nadal ya está en la segunda ronda del Abierto de Australia después de deshacerse de Jack Draper en cuatro sets y en un partido mucho más duro de lo habitual para tratarse de la primera ronda de un Grande. Las más de tres horas y media en pista han permitido comenzar a despejar las dudas que había sobre el rendimiento de Rafa después de haber caído en seis de sus últimos siete partidos oficiales. El trabajo en Australia en los días antes del debut había sido bueno y eso se reflejó en la Rod Laver Arena. Eso y el aspecto físico de Rafa. El Nadal de las últimas semanas llamaba la atención por su rostro más afilado y por un cuerpo con menos volumen que en temporadas anteriores.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Draper, el de Manacor aclaró su nueva presencia física: “He trabajado bien y duro estas últimas semanas para que los resultados lleguen. Estoy bastante más delgado de lo que estaba estos últimos años. Cuando uno trabaja, los resultados llegan. Físicamente no estoy mal y de piernas estoy más o menos rápido. Sin tener todos los automatismos ahora mismo, creo que estoy rápido en pista y sólo necesito alargar los buenos momentos”. Es lo que tantas veces se ha afirmado desde el “clan Nadal” cuando hablan de que Rafa “está en modo Grand Slam”.

El resumen que hace de la victoria ante Draper es muy clarificador: “El primer set ha sido muy ordenado en todos los sentidos. No cometí errores no forzados de bulto ni errores tácticos. He hecho lo que tenía que hacer, he tolerado los errores, perdonándome las cosas, y eso es importante. Necesitaba aceptar que las cosas iban a ser difíciles. Luego ha habido tres juegos que no debo perder y no puedo empezar el segundo set como lo he hecho después de ganar el primero”. Draper era cualquier cosa menos un rival sencillo: “Era un partido donde no podía jugar lineal y tenía que aceptar esto ante un rival de muy buen nivel. Por eso es seguro que he hecho cosas bien. Ahora, lo que hay que hacer es dar continuidad a las cosas buenas y alargarlas en el tiempo, para que haya más momentos buenos que malos”.

De las molestias abdominales que le martirizaron el año pasado no hubo ni rastro afortunadamente: “Estoy bien. Pasé unos meses difíciles a la hora de sacar para tirarme la pelota alta. Inconscientemente, te tiras la pelota de forma distinta para no forzarlo y he tenido que trabajar mucho en mi saque”.