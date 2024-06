Alcaraz cae un puesto en el ranking ATP tras su derrota en Queen's: así llega la clasificación a Wimbledon

Después de Roland Garros hubo movimientos en la clasificación. Jannik Sinner, que perdió en semifinales con Alcaraz, se convirtió en el nuevo número uno del mundo, el vigésimo noveno en la historia del cuadro masculino. Carlos Alcaraz, que conquistó el título, empezó como tres y lo acabó como dos. Novak Djokovic, que era el rey y se retiró antes de jugar los cuartos de final contra Ruud por una lesión en la rodilla, bajó dos posiciones para ocupar el tercer puesto del cajón.

La exigencia de Alcaraz en hierba

Alcaraz empezaba en hierba una parte de la temporada muy exigente en cuanto a la defensa de puntos. En Queen's 2023 ganó, por tanto defendía 500 puntos. La derrota en octavos le hace sumar sólo 50, por lo que pierde 450. El próximo lunes, cuando se actualice la clasificación, se quedará en 8.130. Djokovic no ha jugado esta semana, se está recuperando de la operación en el menisco, pero tampoco defendía puntos, por lo que mantendrá sus 8.360. Sinner, por su parte, ya va por 9.490. Está en los cuartos de final de Halle después de superar a Marozsan por 6-4, 6-7 (4/7) y 6-3. Su próximo rival será Struff o Tsitsipas. En caso de conquistar el torneo, el italiano ampliaría su ventaja y llegaría a los 9.890 puntos.

Nadie más puede llegar al podio

Por detrás, nadie puede alcanzar a los tres primeros. Zverev, que está también en Halle, en cuartos donde se mide a Fils, el pupilo de Sergi Bruguera, seguirá siendo el cuarto incluso si gana el torneo. El quinto, Medvedev. El sexto, Rublev. El séptimo es Ruud ahora, pero podría perder su lugar con el octavo, Hurkacz, si el polaco se impone en Halle (también está en cuartos). Noveno es De Miñaur. Décimo, Dimitrov. La única novedad la podría dar Tsitsipas, que puede volver al “top 10” en función de lo que haga en Halle.

El sorteo de Wimbledon

Para Wimbledon, la pérdida de un puesto de Alcaraz no debería afectar demasiado, porque pese a las imágenes de Djokovic ya en plena rehabilitación, en principio no jugará en el All England Club. Por tanto, Sinner y Carlos son los dos primeros cabezas de serie y sólo podrían encontrarse en la final, salvo que Nole dé la sorpresa, adelante plazos y no se pierda la gran cita. El murciano, por cierto, defiende los 2.000 puntos del año pasado y una derrota prematura sí podría hacerle caer en la clasificación.