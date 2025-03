Alcaraz - Dimitrov hoy: horario y dónde ver on line TV los octavos de final de Indian Wells

Alcaraz persigue ante Grigor Dimitrov su décimo quinta victoria consecutiva en Indian Wells. En caso de imponerse al búlgaro superaría el récord de triunfos consecutivos que tiene tanto en Wimbledon como en el Mutua Madrid Open. El ganador del duelo se mediría en cuartos con el vencedor del Cerúndolo-De Miñaur.

Dimitrov sufrió muchísimo para superar en la tercera ronda al francés Gael Monfils por 7-6 (7/4), 4-6 y 7-6 (7/2). Será la sexta vez que se midan Alcaraz y el búlgaro. El cara a cara ofrece un 3-2 favorable al español, aunque haya caído en los dos últimos duelos directos. Carlitos se impuso en los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy en 2022 por 6-1 y 6-3; en la segunda ronda del Mutua Madrid Open en 2023 por 6-2 y 7-5 y en los cuartos de final el ATP 500 de Queen's ese mismo año por un doble 6-4. Cayó en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái en 2023 por 5-7, 6-2 y 6-4 y en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami el año pasado por 6-2 y 6-4.

El balance general de Alcaraz en Indian Wells es de 18-2, el mismo que presenta en Wimbledon -en Madrid es de 15-2- y alcanza esos guarismos en California perdiendo tan sólo en su primer partido, en la segunda ronda de 2021 contra el británico Andy Murray (7-5, 3-6 y 2-6) y en las semifinales del año siguiente ante Rafa Nadal (4-6, 6-4 y 3-6).

Las sensaciones tras el partido ante Shapovalov fueron muy positivas: "No noté tantos nervios como en el primer partido. Estaba más relajado y fui mejor que en el primer partido. Intentaré mejorar, el saque es algo en el que he estado trabajando, espero mejorar mis porcentajes y algunos errores que hice en el segundo set". El encuentro será el primero en el turno de noche de la central (no antes de las 02:00 hora española) y se podrá seguir en directo a través de televisión en Movistar +. En LA RAZÓN se podrá seguir el partido en directo con todos los detalles y las jugadas más destacadas.

La jornada en Indian Wells estuvo marcada por la lluvia. La polaca Iga Swiatek y el danés Holger Rune solventaron con brillantez sus duelos de octavos de final en un día que sufrió múltiples retrasos por la lluvia.

La vigente campeona en el Masters 1.000 del desierto californiano, Swiatek (2) fulminó a la checa Karolina Muchova (15) por un espectacular 6-1 y 6-1 en solo 57 minutos de partido. Rune (13) superó al griego Stefanos Tsitsipas (9) por 6-4 y 6-4 en una hora y 28 minutos. Su rival por un puesto en las semifinales de Indian Wells será el neerlandés Tallon Griekspoor (43).

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó la ucraniana Elina Svitolina (23), que eliminó a la estadounidense Jessica Pegula (4) con remontada incluida por 5-7, 6-1 y 6-2 en una hora y 59 minutos.

Pasada la medianoche en la costa Este de Estados Unidos (a las 21 horas en Indian Wells), había dos partidos en juego (Rybakina-Andreeva y Giron-Fils) y otros dos duelos que estaban previstos en el programa del martes, pero que todavía no habían arrancado a esa hora (Paul-Medvedev y Zheng-Kostyuk). El estadounidense y el ruso cerraron la jornada con victoria para Medvedev por 6-4 y 6-0. Y en el duelo Girón-Fils se impuso el francés al estadounidense por 6-2, 2-6 y 6-3.