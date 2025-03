El golpe de Alcaraz ante Shapovalov en Indian Wells que da la vuelta al mundo: un ganador a 181 kilómetros por hora

Carlos Alcaraz firmó una actuación muy convincente en la tercera ronda de Indian Wells ante Shapovalov, uno de los tenistas más en forma del circuito. El español se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y 24 minutos y dejó algunos momentos para el recuerdo, tanto dentro de la pista como fuera. Fue puro espectáculo, como casi siempre.

Por un lado ofreció algunos golpes de ensueño, con varios registros. El de lo imposible se ve en un bote pronto estirándose, después de que Shapovalov le hubiera engañado. Iba para el otro lado ya el español, pero pudo reaccionar y “rescatar” la bola desde el suelo, para después seguir activo y poder conectar la volea definitiva con muchos reflejos.

Por el camino de la potencia también llevó Carlos el “oh” a las gradas. El punto empieza siendo muy táctico, con el murciano tirando pelotas altas a la zona del revés de Shapovalov, que hace ese golpe a una mano. Logra aguantar el canadiense para ponerse de derecha. De la búsqueda de los efectos, Alcaraz pasa a la velocidad pura y dura, y tira una derecha invertida con todo que no tiene respuesta. La velocidad del golpe fue de 181 kilómetros por hora. Normal que no llegara Shapovalov.

“Sé que Shapovalov estaba jugando un buen tenis con el título en Dallas y con un buen nivel en Acapulco, quería empezar con fuerza, muy enfocado en mi nivel, tratando de coger ritmo para entrar en el partido. Sabía que sería una batalla complicada, estoy contento por la forma en la que empecé el partido. Fue duro mentalmente, estoy feliz por avanzar", analizó el número tres del mundo. Su arranque de partido fue con un break.

Carlos pasó de hacer sentir admiración al público, a las risas. Una parte de los aficionados recordó el incidente de las abejas de la pasada temporada, en su encuentro con Zverev. Acudieron a ver el encuentro disfrazados. Cuando se percató el español se echó primero unas risas. Al acabar, se hizo un selfie con ellos.

“Durante todo el primer set los estuve mirando y me reía. Siempre digo que cuando me río y me lo paso bien puedo mostrar buen tenis. Probablemente gracias a ellos, hoy he podido mostrar buen tenis. No me di cuenta hasta el segundo juego, cuando la cámara los enfocó”, explicó Carlos.

“Me hice un selfie con ellos porque lo merecían”, añadió. Su próximo rival en Indian Wells será el veterano búlgaro Grigor Dimitrov, con el que tiene un 3-2 a favor en sus enfrentamientos, pero ha perdido las dos últimas veces, una de ellas hace un año en Miami.