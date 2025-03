El "nuevo ataque" de las abejas a Alcaraz en Indian Wells

Alcaraz terminó muy satisfecho después de superar a Shapovalov en la tercera ronda de Indian Wells. Ahora le espera Grigor Dimitrov en octavos.

"Sé que Shapovalov estaba jugando un buen tenis con el título en Dallas y con un buen nivel en Acapulco, quería empezar con fuerza, muy enfocado en mi nivel, tratando de coger ritmo para entrar en el partido. Sabía que sería una batalla complicada, estoy contento por la forma en la que empecé el partido. Fue duro mentalmente y estoy feliz por avanzar", fue el primer análisis de Carlitos tras su segunda victoria en esta edición. "Los nervios son buenos, aunque no noté tantos nervios como en el primer partido. Estaba más relajado y fui mejor que en el primer partido. Intentaré mejorar, el saque es algo en el que he estado trabajando, espero mejorar mis porcentajes, algunos errores que hice en el segundo set", añadió el murciano.

Carlitos también reflexionó sobre la polémica que ha surgido en torno a la velocidad de la pista central: "Ahora que he practicado unas cuantas veces y he jugado un par de partidos… puedo decir que la pista es más o menos la misma. Es una cancha muy similar a la anterior, muy lenta y con mucho bote. Sí es verdad que es totalmente diferente cuando juegas de noche o juegas de día, pero esta mañana, por ejemplo, estaba entrenando y la pelota rebotaba muchísimo. No he sentido ninguna diferencia, lo cual es bueno para mí. Dijeron que iban a cambiar la pista pero, si no me lo hubieran dicho, pensaría que sigue siendo la misma".

Y en la central además del protagonismo de Alcaraz llamó la atención la presencia de un grupo de aficionados disfrazados de abejas. Hace casi un año, en los cuartos de final del curso pasado, el 14 de marzo, un enjambre de abejas invadió la central donde estaban jugando Alcaraz y Zverev. Lance Davis, "The Killerbee", se encargó de solucionar el problema y antes del partido con Quentin Halys posó en la red junto a Carlitos. Davis se convirtió en un héroe global después de aquel incidente y ayer un grupo de amigos homenajeó a Lance Davis y Carlitos. El español incluso se hizo un "selfie" con los aficionados al final de partido. "Ha sido algo gracioso, me ayudó mucho durante todo el primer set, estuve mirándolos y riéndome. Siempre digo que, cuando me río, es cuando más me divierto en la cancha y muestro mi mejor tenis. Probablemente, gracias a ellos he podido también enseñar este nivel de tenis. No me di cuenta hasta el segundo juego, cuando la cámara los puso en pantalla, así que fue gracioso. Al final me tomé una selfie con ellos, creo que se lo merecen", comentó.

La victoria ante Shapovalov prolonga a 14 la racha de victorias del número tres del mundo en Indian Wells. Esa cifra la sumó también en Wimbledon y en el Mutua Madrid Open. Ahora llega Dimitrov, que sufrió muchísimo para superar en la tercera ronda al francés Gael Monfils por 7-6 (7/4), 4-6 y 7-6 (7/2). Será la sexta vez que se midan Alcaraz y el búlgaro. Ese cara a cara arroja un 3-2 favorable al español, aunque ha caído en los dos últimos partidos. Se impuso en los octavos de final del Masters 1.000 de París-Bercy en 2022 por 6-1 y 6-3; en la segunda ronda del Mutua Madrid Open en 2023 por 6-2 y 7-5 y en los cuartos de final el ATP 500 de Queen's ese mismo año por un doble 6-4. Cayó en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai en 2023 por 5-7, 6-2 y 6-4 en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami en 2024 por 6-2 y 6-4.

Alcaraz ha igualado el 18-2 que presenta también en Wimbledon -en la capital de España su balance es de 15-2- y alcanza esos guarismos en California perdiendo tan sólo en su primer partido, en la segunda ronda de 2021 contra el británico Andy Murray (7-5, 3-6 y 2-6) y en las semifinales del año siguiente ante Rafa Nadal (4-6, 6-4 y 3-6).