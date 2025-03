Alcaraz - Shapovalov, en directo hoy: ATP Indian Wells 2025, en vivo online

La baja de Jannik Sinner y la derrota en segunda ronda de Alexander Zverev no suponen, de momento, que Alcaraz pueda subir en su ranking pase lo que pase en Indian Wells. "La lucha por el número uno es algo que está en mi cabeza, pero no estoy muy centrado en ello. Estoy concentrado en jugar buen tenis y en ser mejor jugador. Estoy haciéndolo bien en cada torneo y debo seguir así si quiero luchar por el número uno. Si me concentro en eso me pongo presión extra y no lo quiero. Aunque Jannik no esté aquí, es muy difícil recuperar el número uno", ha comentado Carlitos.