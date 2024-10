Alcaraz - Humbert: horario y dónde ver en tv los octavos de final de París-Bercy

Después de un buen estreno en París-Bercy contra el peligroso chileno Nicolas Jarry, Carlos Alcaraz busca los cuartos de final por segunda vez en su todavía corta carrera.

Ya lo hizo en 2022, cuando se presentó en el último Masters 1.000 de la temporada como el número uno más joven de la historia. Se enfrentó a Holger Rune y no pudo acabar el encuentro porque se lesionó en el abdominal, durante el tiebreak del segundo set.

El año pasado, Carlos no pasó del estreno ante Safiullin. Esta vez parece llegar con otra mentalidad a este tramo final del curso, que los años precedentes se le hacía un poco largo. “Creo que ahora estoy mucho más motivado, he aceptado que la temporada sigue, que quedan torneos y hasta mediados de noviembre no se termina. Eso era lo primordial, aceptar que hay que seguir, y creo que esa es la gran diferencia [respecto a otros años]: la motivación que tengo de cara a los torneos que quedan”, respondió en la capital de Francia al periodista Germán Abril.

Con esa mentalidad afronta el tenista murciano un torneo en el que los principales favoritos van cayendo. Jannik Sinner, número uno del mundo, se retiró por un virus. Novak Djokovic decidió no participar. Medvedev ha sido eliminado por Popyrin (6-4, 2-6 y 7-6 [7/4]). Carlos se ha quedado como gran referente.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Humbert de octavos de final

Carlos disputa los octavos de final contra el jugador francés, que tendrá a toda la grada a su favor, Ugo Humbert. El español repite horario respecto a la ronda anterior: será a las 19:00 (18:00 en Canarias) y el encuentro puede verse en televisión a través de Movistar+. El minuto a minuto podrá seguirse a través de la web de LA RAZÓN: www.larazon.es

Será el tercer duelo entre Alcaraz y Humbert. El último es reciente, hace un mes y medio, también en pista dura “indoor”, pero con el público a favor del español, ya que fue en la Copa Davis en Valencia. El pupilo de Juan Carlos Ferrero venció por un doble 6-3. El otro cara a cara fue en la hierba de Wimbledon, también este curso, y el galo logró llevarse un set: 6-3, 6-4, 1-6 y 7-5.