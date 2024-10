Sinner, número uno del mundo, se da de baja en el Masters 1.000 de París-Bercy por un virus

París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada, ha tenido una baja de última hora, dolorosa para los aficionados: Jannik Sinner, número uno del mundo, no podrá ni debutar. La organización del torneo francés difundió un vídeo en el que el italiano decía: ''Estoy muy decepcionado de decirles que no puedo jugar aquí en este torneo. Tengo un virus en estos momentos, que se me pasará en los próximos dos o tres días. Vine aquí muy temprano para prepararme y luego me sentí mal. Después de la primera sesión de práctica realmente no me sentí bien. Hoy ya me siento un poco mejor, pero el cuerpo no está preparado para competir y todavía me siento muy, muy débil. En cuanto al cuerpo, no estoy preparado para competir. Lo siento mucho por eso. Los veré el año que viene”.

Sinner sigue con su mala racha en París-Bercy, torneo que ha disputado en tres ocasiones, sin grandes resultados. El curso pasado se metió en cuartos de final, pero tampoco los disputó, enfadado por el horario: su duelo de la ronda anterior, contra McDonald, acabó a las 2:37 de la madrugada y no le pusieron en el turno de noche para medirse a De Miñaur. Al italiano le quedan en este 2024 las Nitto ATP Finals y la Copa Davis de Málaga. El espigado pelirrojo tiene asegurado acabar la temporada como número uno del mundo.

Se frustra así una posible final entre Alcaraz y Sinner en este último Masters 1.000 del curso.