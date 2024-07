Alcaraz y la importancia de entender que es un chico de 21 años de 2024

En julio de 2021, Antonio Martínez Cascales, quien fuera entrenador durante toda su carrera de Juan Carlos Ferrero, el técnico de Carlos Alcaraz, y quien fundara la Ferrero Tennis Academy, en la que el murciano ha crecido como tenista, decía esto del ahora doble campeón de Wimbledon: "En cualquier entrenamiento, incluso cuando Carlitos tenía quince años, veías algo fuera de lo normal, una jugada, un punto.... Algo: ‘Qué barbaridad, lo que acaba de hacer’. Ganará más o menos, que yo creo que ganará mucho, pero seguro que lo vamos a pasar bien viéndolo jugar. Es muy creativo, agresivo y luchador. Tiene carisma".

En ese momento Carlos no había conquistado ni un título, estaba a las puertas del primero: el ATP 250 de Umag. No ha pasado tanto, tres años justos, y la certeza de Cascales se ha confirmado: Alcaraz es uno de los tenistas más queridos por los aficionados entre otras cosas por su manera de jugar. Se divierte y eso hace que los demás se diviertan. La pequeña duda –obligada por la edad del tenista– se ha solucionado: con 21 años, Carlos ya ha ganado mucho: quince torneos; entre ellos cuatro Grand Slams, incluido el doblete el mismo año Roland Garros-Wimbledon y la defensa del título en el All England Club.

Sigue sorprendiendo hasta a los que le conocen

El murciano está batiendo récord de precocidad y la nueva pregunta es cómo mantener los pies en el suelo a un todavía chaval que ha llegado a lo más alto. "Que no tenga, como hasta ahora, ninguna lesión importante, que siga trabajando duro y que el equipo siga entendiendo que es un chico de 21 años de 2024. Para mantener el éxito tiene que seguir así y la familia y el resto de los que estamos cerca continuar ayudando", opina ahora Cascales, desde Londres, el día después de la apabullante victoria sobre Djokovic. Alcaraz todavía tiene la capacidad de sorprender a los que llevan con él desde que era casi un crío. "Me sorprendió la contundencia y el juego. No tanto que ganara, porque su nivel le hace candidato a cualquier torneo, aunque es dificilísimo ganar Wimbledon tras Roland Garros. Cuando jugó la primera vez aquí y perdió en segunda ronda [en 2021, contra Medvedev, al que ha derrotado en las semifinales de 2023 y 2024] ya lo veía con unas características fantásticas para la hierba", admite Cascales.

Conocer cómo es el deporte

El chico parece mantener la ambición y el deseo de "seguir trabajando" para hacer su camino e intentar sentarse "en la mesa de los mejores", de jugadores como el propio Djokovic, Nadal o Federer, a los que admiraba mientras crecía. En su equipo tienen claro el diamante que manejan y el equilibrio entre la exigencia y la comprensión (chico de 21 años, mucho tiempo en el móvil, por ejemplo). Además, conocen el mundo del deporte. "Es un buen comienzo de carrera", afirma Ferrero. "Él tiene un talento natural y si está bien es difícil ganarle, pero aquí no hay nada automático. Está el ejemplo de Marc Márquez, que venía ganando todo, tuvo una lesión y ahora lucha por volver. Y es un fuera de serie", añadía quien es un entrenador y algo más para Carlos. "Es un grupo muy consolidado, con experiencia y donde hay una relación personal más allá de la profesional", explica Cascales.

El equipo (Ferrero; el médico Juanjo López, el fisio Juanjo Moreno; el preparador físico Alberto Lledó; el mánager Albert Molina; y el hermano mayor, Álvaro, que le hace en ocasiones de sparring) ha estado tres semanas conviviendo en una casa cerca del club. Han paseado, han jugado al golf, donde tienen un pique sano, al parchís... Aunque no vivía allí, sí ha estado en Londres todo el torneo Carlos padre y se han ido uniendo la madre, Virginia, y los hermanos pequeños, Sergio y Jaime, más el resto de familiares. Su padre es entrenador de tenis y viaja casi siempre con Carlos. Anima, pero no se mete en cuestiones tácticas.