Alcaraz reacciona a tiempo ante Van de Zandschulp

Dos semanas después de la derrota ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Open de Australia, Alcaraz reapareció y lo hizo con una victoria en Róterdam ante el local Botic Van de Zandschulp. Carlitos alcanzó los octavos al imponerse por 7-6 (7/3), 3-6 y 6-1 en dos horas y 34 minutos. En octavos le espera el ganador del partido entre Auger-Aliassime y el italiano Vavassori. El canadiense es el único jugador que en 2025 ha sido capaz de ganar dos torneos, Adelaida y Montpellier.

Van de Zandschulp, que no ha ganado un partido en lo que va de año, fue un dolor de cabeza durante muchos minutos para el de El Palmar. Prolongó el primer set durante más de una hora porque se lo puso cuesta arriba al español desde el principio. Tuvo incluso un servicio para resolverlo, pero Alcaraz logró mantenerse en el partido pese a las dificultades. Fue cuestión de pura supervivencia. Con todo torcido fue capaz de alcanzar el desempate y ahí no flaqueó pese al inquietante número de errores no forzados. El set que podía haberle permitido asentarse no lo hizo y el partido entró en una dinámica muy similar a la del primer parcial. Van de Zandschulp volvió a cobrar ventaja, volvió a aprovechar una de esas desconexiones habituales del español y volvió a disponer de servicio para resolver el segundo set. No desaprovechó la oportunidad y el duelo se fue a la tercera manga después de casi dos horas de pelea.

Tardó once minutos en apuntarse el primer juego del tercer parcial, pero fue la motivación que necesitaba para no recaer en anteriores vicios. Aprovechó un par de dobles faltas y un error con la derecha del neerlandés para sumar el break que era el impulso que necesitaba. Se situó con 3-0 y tomó la rampa de salida hacia los octavos.

Simona Halep anuncia su retirada

La rumana Simona Halep, ex número uno del mundo, cayó por 6-1 y 6-1 ante la italiana Lucia Bronzetti (72) en los dieciseisavos de final del torneo WTA 250 de Cluj-Napoca (Rumanía) en su estreno en el circuito esta temporada... y después de la derrota anunció por sorpresa su retirada en la misma pista. Halep fue sancionada en 2023 con cuatro años de inhabilitación por un positivo en un control antidopaje del año anterior, pero apeló al TAS y su castigo fue reducido a nueve meses, por lo que pudo volver a competir en marzo de 2024. Tras varias lesiones y falta de continuidad, la exnúmero uno del ránking (ahora es la 870) y ganadora de dos Grand Slams (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019) recibió una invitación para jugar este torneo WTA 250 que a la postre sería el último de su carrera. "Es momento de explorar otros caminos", aseguró.