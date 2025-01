El Grand Slam que no llega para Zverev, entre el dominio del "Big 3" y la potencia de Alcaraz y Sinner

Acabada la final del Open de Australia, Alexander Zverev no encontraba consuelo. Lo intentó su rival, en uno de los gestos de la noche de Melbourne. Jannik Sinner, el número uno, el campeón indiscutible, agarró por los hombros al tenista con el que hacía unos minutos se estaba peleando en la pista, y le dijo unas palabras. El alemán le dio un abrazo de agradecimiento. «Estaba bastante deprimido, quizá hasta un poco emocionado. Creo que él lo vio y me dijo que algún día levantaré uno de estos trofeos, que soy demasiado bueno para no hacerlo», desveló después el subcampeón.

Prácticamente todo el mundo del tenis desea que Zverev conquiste un «Grand Slam». Lo dijo Djokovic antes de la final, y también Sinner tanto en privado como después en público, en su discurso de ganador. Pero el día no llega y el golpe para el de Hamburgo es importante porque si en sus dos finales anteriores (US Open 2020, ante Thiem; y Roland Garros 2024, ante Alcaraz), llegó al quinto set y estuvo cerca, esta vez fue superado en tres sets corridos. «Estaba más preparado que nunca para jugar de tú a tú, pensé que tendría una oportunidad, pero ha sido mejor en todo. Saqué mejor, y nada más», admitió Zverev.

Entre el "Big 3" y Alcaraz y Sinner

El problema con Alexander es la expectativa. Tiene una carrera fantástica para casi cualquier tenista, con un oro olímpico, dos Copas de Maestros, cinco Masters 1.000, 23 trofeos, número dos del mundo... Pero hace una década se pensaba que a estas alturas iba a tener ya varios de las copas más importantes, por su potencial. Pero ni él ni ninguno de su generación lograron derrocar al «Big 3». Sólo Medvedev (28 años) logró el US Open 2021, pero en Nueva York perdió el partido por el título de 2019 y 2023; y en Melbourne los de 2021, 2022 y 2024. Zverev (27) suma las tres finales ya citadas, aunque es verdad que ninguna contra Djokovic, Nadal o Federer. Tsitsipas (26), la de Roland Garros 2021 y Australia 2023. Total entre ellos, un título de once. Berrettini (28) tampoco pudo llevarse la final de Wimbledon 2021 y otros como Rublev (27) no han conseguido llegar tan lejos en los cuatro «Grandes». Por supuesto que están a tiempo de lograrlo, del «Big 3» ya sólo queda Djokovic, pero la generación siguiente, liderada por Sinner y Alcaraz, de momento es superior, y a ver qué pasa con jugadores como Joao Fonseca o el sacador Perricard, que llegan fuertes por detrás.

«Ahora Sinner está en un universo diferente, pero haré todo lo posible para competir contra ellos y levantar el trofeo. Estoy trabajando más duro que nunca, haciendo lo correcto fuera de la cancha. No quiero terminar mi carrera como el mejor jugador de todos los tiempos sin un título de Grand Slam», finalizó Zverev.