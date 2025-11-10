Alcaraz y su situación sentimental en las Nitto ATP Finals: "Estoy libre, estoy libre... ¡soy libre!"

La primera jornada de las Nitto ATP Finals además de la victoria de Alcaraz ante De Miñaur trajo el triunfo de Alexander Zverev ante el estadounidense Ben Shelton por 6-3 y 7-6 (8/6) en el grupo Bjorn Borg.

El aleman fue capaz de salvar tres bolas de set en el "tie-break" del segundo set cuando Shelton dominaba por 6-3 arriba en el desempate. Intentó evitar los sobresaltos el número tres del mundo, pero tuvo que sacar su rabia cuando consiguió aplacar la rebeldía de Shelton. Mantuvo su buen rendimiento de las últimas semanas, en las que ganó en Viena y llegó a las semifinales de París. Le tiene tomada la medida al estadounidense, al que ganó por quinta vez en su carrera. Cuatro de ellas, todas en este 2025, sin encajar un solo set. El debutante en este torneo sufrió las consecuencias a su inexperiencia ante todo un dos veces campeón.

El buen debut de Alcaraz en el torneo tuvo un elemento decisivo, según confesó Alex De Miñaur. "Ha ofrecido uno de sus niveles más altos que jamás ha tenido frente a mí. Cuando está golpeando su revés paralelo como ha hecho es la señal de que está jugando con mucha confianza. Estuvo increíble por ahí", apuntó el australiano. Carlitos explicó cómo se sintió con ese golpe: "Es algo en lo que venimos trabajando e insistiendo mucho desde hace meses. Es un golpe donde es muy importante tener confianza, lo intenté mucho en París, pero es verdad que allí no salió, así que he seguido por ese mismo camino en los entrenamientos. Al final cuando insistes tanto en una cosa, lo normal es que acabe funcionando. No hay mejor sensación que cuando los planes salen bien", aseguró el murciano.

Alcaraz confesó que este año ha llegado a final de temporada en mejor estado físico y mental que en cursos anteriores: "Es todo un proceso, poco a poco he entendido lo que necesitaba fuera de la cancha para mantenerme motivado, para no perder esa emoción. El año es muy largo, son muchos partidos, muchos torneos, así que es normal llegar al final de temporada cansado mental y físicamente. Creo que este año tuve mucho más tiempo entre torneos, más tiempo en casa, lo cual fue genial para mí, para prepararme mejor físicamente y estar más fresco en lo mental".

El número dos del mundo evidenció en Turín que lo de París ante Norrie está superado: "Siempre hay que buscar las cosas positivas, lo que pasó en París lo hemos hablado, le hemos dado vueltas, pero un partido malo siempre puede haber. Obviamente, cuando tienes un partido así, es normal que al torneo siguiente puedas tener unas pequeñas dudas, sobre todo en cómo te vas a sentir. Aquí, sin embargo, me he sentido muy bien en pista. Soy consciente de que estamos los ocho mejores del mundo, aquí o juegas bien o te comen, eso te ayuda a estar concentrado todo el rato en cada golpe y en cada momento".

Y en la conferencia de prensa no todo fue tenis. Elena Vesnina, que llegó a ser "top 15" del mundo y semifinalista en Wimbledon, ahora ejerce de colaboradora en un medio ruso. Y su pregunta a Alcaraz no tuvo nada que ver con el tenis. "¿Está tu corazón ocupado o estás libre?". Alcaraz se lo tomó a broma y respondió: "Estoy libre, estoy libre… ¡soy libre!".