Alcaraz - De Miñaur, en directo hoy: siga la primera jornada de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz. Tercera participación. En 2022 tenía plaza, tras convertirse en el número uno más joven de la historia, pero no pudo participar por lesión. En 2023 perdió contra Djokovic en semifinales y en 2024 no pudo pasar la fase de grupos.

Jannik Sinner. Será su cuarta participación. En 2021 entró como reserva, y sustituyó al lesionado Berrettini. Ganó a Hurkacz y perdió con Medvedev, quedando fuera en la fase de grupos. En 2023 llegó hasta la final, superado por Djokovic. Es la última vez que el serbio pudo con él. Desde ahí, cinco victorias seguidas del italiano, incluida una ese mismo 2023, en las semifinales de la Copa Davis, en las que salvó tres puntos de partido.

Alexander Zverev. Será su octava presencia. Fue campeón en 2018 y en 2021. El curso pasado se quedó en semifinales, al caer con Fritz en tres sets.

Taylor Fritz. Dos veces entre los maestros, y siempre pasó la fase de grupos: en 2022 perdió en semifinales y en 2024, la final, contra Sinner.

Alex de Miñaur. La regularidad hecha tenista este 2025, lo que le ha llevado a su segunda participación en las ATP Finals. En 2024 perdió los tres partidos de la round robin, con Sinner, Medvedev y Fritz.

Felix Auger-Aliassime. El talentoso canadiense juega la Copa de Maestros por segunda vez. En 2022 se quedó en la fase de grupos, aunque consiguió vencer a Nadal por primera y única vez (sólo se enfrentaron tres veces). Perdió con Ruud y Fritz.

Lorenzo Musetti. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París debuta en las Nitto ATP Finals.

Ben Shelton. El otro debutante en la última cita del año, campeón este curso del Masters 1.000 de Canadá.