Alcaraz - De Miñaur, en directo hoy: siga la primera jornada de las ATP Finals 2025
El español busca el título de “Maestro” y acabar 2025 como número uno
Carlos Alcaraz debuta hoy en las Nitto ATP Finals. Su grupo ha sufrido un cambio importante, por la baja de Djokovic, sustituido por Lorenzo Musetti. El español debuta a las 14:00 contra el australiano Alex de Miñaur. Aquí puede seguir el minuto a minuto del encuentro, y la previa.
Problemas para Granollers
Granollers y Zeballos han perdido el segundo set de su primer partido en las ATP Finals contra los alemanes Krawietz y Puetz. El partido está igualado: 6-4 y 4-6.
La pelea por el número uno
Sinner, que lleva 26 victorias seguidas bajo techo y es el defensor del título, es el favorito para ganar el título, pero en juego está también la lucha por acabar 2025 como número uno. Alcaraz depende de sí mismo: lo será siga tres partidos (todos los de la round robin, o dos de la round robin y las semifinales) independientemente de lo que haga Sinner. Si el italiano pierde un partido de la round robin, a Carlos le bastaría con dos triunfos. Jannik, por su partido, sólo es número uno si levanta el título, y dependiendo de que Alcaraz no gane esos tres partidos.
El otro maestro español en Turín
Carlos Alcaraz juega el cuadro individual, pero también hay un español en el de dobles: Marcel Granollers, campeón este año de Roland Garros y el US Open junto con el argentino Horacio Zeballos. Están debutando justo ahora contra los alemanes Puetz y Krawietz. Han gando el primer set 6-4, caen en el segundo por 1-2, sin breaks.
Los ocho maestros
Carlos Alcaraz. Tercera participación. En 2022 tenía plaza, tras convertirse en el número uno más joven de la historia, pero no pudo participar por lesión. En 2023 perdió contra Djokovic en semifinales y en 2024 no pudo pasar la fase de grupos.
Jannik Sinner. Será su cuarta participación. En 2021 entró como reserva, y sustituyó al lesionado Berrettini. Ganó a Hurkacz y perdió con Medvedev, quedando fuera en la fase de grupos. En 2023 llegó hasta la final, superado por Djokovic. Es la última vez que el serbio pudo con él. Desde ahí, cinco victorias seguidas del italiano, incluida una ese mismo 2023, en las semifinales de la Copa Davis, en las que salvó tres puntos de partido.
Alexander Zverev. Será su octava presencia. Fue campeón en 2018 y en 2021. El curso pasado se quedó en semifinales, al caer con Fritz en tres sets.
Taylor Fritz. Dos veces entre los maestros, y siempre pasó la fase de grupos: en 2022 perdió en semifinales y en 2024, la final, contra Sinner.
Alex de Miñaur. La regularidad hecha tenista este 2025, lo que le ha llevado a su segunda participación en las ATP Finals. En 2024 perdió los tres partidos de la round robin, con Sinner, Medvedev y Fritz.
Felix Auger-Aliassime. El talentoso canadiense juega la Copa de Maestros por segunda vez. En 2022 se quedó en la fase de grupos, aunque consiguió vencer a Nadal por primera y única vez (sólo se enfrentaron tres veces). Perdió con Ruud y Fritz.
Lorenzo Musetti. El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París debuta en las Nitto ATP Finals.
Ben Shelton. El otro debutante en la última cita del año, campeón este curso del Masters 1.000 de Canadá.
Grupos y funcionamiento del torneo
Recordemos las particularidades de las Nitto ATP Finals, de las pocas citas del circuito en las que perder un partido no supone la eliminación. Hay dos grupos de cuatro tenistas que juegan una fase de grupos o round robin. Los dos mejores de cada grupo se clasifican para semifinales, que juegan el primero de un grupo contra el segundo del otro. Lógicamente, los vencedores de las semifinales disputan la final.
Estos son los grupos de 2025:
Grupo Jimmy Connors
Alcaraz
Fritz
De Miñaur
Lorenzo Musetti
En este grupo ha habido un cambio, ya que estaba clasificado Djokovic, pero finalmente renunció tras ganar la final del ATP 250 de Atenas. En su lugar entró Musetti, precisamente el tenista al que Nole derrotó en la capital griega, en una batalla de tres horas. Musetti hubiera entrado directamente de ganar ese partido a Djokovic, algo que ha alterado el calendario habitual de las ATP Finals. Normalmente juegan un día un grupo y otro día otro, pero hoy se mezclarán, para que el italiano no tenga que jugar un día después de la final en otra ciudad, pasando de Atenas a Turín. El segundo partido del día es el Zverev - Shelton.
Grupo Bjorn Borg
Sinner
Zverev
Shelton
Félix Auger-Aliassime
Bienvenida
Hola, muy buenos días, tardes casi ya, de domingo 9 de noviembre de 2025. Bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del comienzo de las Nitto ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año, llamada de toda la vida Copa de Maestros. El primer duelo lo disputa Carlos Alcaraz, que tendrá como rival a Álex de Miñaur.
