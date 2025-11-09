La sincera opinión de Alcaraz sobre el cambio de Musetti por Djokovic en su grupo de las ATP Finals

Carlos Alcaraz tuvo un debut feliz en las Nitto ATP Finals 2025. Venció al australiano Álex de Miñaur por 7-6 (7/5) y 6-2. El resto de integrantes del grupo eran Novak Djokovic y Taylor Fritz, pero la leyenda serbia decidió darse de baja después de conquistar el ATP 250 de Atenas. En su lugar entró Lorenzo Musetti, precisamente el tenista al que Nole derrotó en la final.

No es habitual que un deportista sea tan sincero como lo fue Alcaraz cuando le preguntaron si prefería tener a Djokovic o a Musetti en su grupo. "Obviamente tener a alguien como Novak en el grupo siempre es difícil. La experiencia que tiene en este torneo y el nivel que tiene en pista cubierta es bastante bueno. Perdí contra él en 2023 y jugué muy bien. Me mató", dijo entre risas en rueda de prensa.

"No voy a mentir"

"Para ser sincero, prefiero a Lorenzo. No voy a mentir", añadió, y prosiguió, porque su intención no era la de desmerecer al italiano. "Si está aquí [Musetti], se lo merece por el nivel que ha mostrado en los partidos, los torneos que ha disputado este año y el nivel que ha demostrado en general este año. Ha sido realmente muy alto. Veamos cómo le va, cómo se adapta. Viene de Atenas y no ha podido estar la pista todavía. Pero estoy seguro de que lo hará muy bien".

Alcaraz tiene perdido el cara a cara con Djokovic, 5-4. La derrota más dolorosa del español fue la final olímpica de París 2024. Entre sus victorias más importantes, dos finales de Wimbledon. Contra Musetti, tiene un 6-1 a favor.