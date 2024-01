Así ha sido el tie break más largo de la historia del tenis en Grand Slams, que se ha vivido en Australia: 42 puntos, media hora... "Me temblaban los brazos y las piernas"

El Open de Australia 2024 está teniendo momentos apasionantes con partidos muy largos que se deciden al límite. Zverev y Ruud, dos de los cabezas de serie del cuadro masculino, necesitaron ir al super tiebreak del quinto set para sellar su clasificación para la tercera ronda ante Klein (4 horas y 31 minutos) y Purcell (3 horas 50 minutos), respectivamente. Ellos sí lograron sacarlo adelante. En el cuadro femenino, Rybakina, la tercera del ranking, no lo logró ante Blinkova, la rusa número 57 del mundo, en un encuentro que ya es parte de la historia del deporte de la raqueta, porque se vivió el tie break más largo que se haya visto nunca en un torneo de Grand Slam en un partido individual, ya sea jugado por hombres o por mujeres.

Fueron 42 puntos, media hora (en un tercer set que duró una hora y media de las 2 horas y 46 minutos del encuentro completo), seis pelotas de partidos desperdiciadas por Rybakina y nueve por Blinkova, hasta el triunfo final por 6-4, 4-6 y 7-6 (22/20). El récord anterior estaba en 38 puntos, vivido también en Australia en 2007 entre Tsonga y Roddick y en Wimbledon 2023 entre Tsurenko y Bogdan. La jugadora rusa llegó a ponerse 4-1 y 9-7 en el super tie break final. Fueron los únicos momentos de ventaja de más de un punto para alguna de las dos jugadoras. El resto, un drama constante. Uno de los momentos estelares fue este, una de las pelotas en las que la jugadora rusa logró sobrevivir corriendo a todo y llegando a pelotas impensables.

“Gracias al público por animarme y animarme. Me ayudó mucho, me dio mucha energía para luchar hasta el final", afirmó la vencedora en la entrevista a pie de pista. "He tenido muchos puntos de partido. Intenté ser agresiva, pero me temblaban las manos y las piernas también. Intenté con todas mis fuerzas mantener la calma y al final lo logré y estoy muy feliz. Me dije a mí mismo que debía ser sólida. Seguí pasando pelotas al otro lado y finalmente funcionó", continuó.

También salió de un gran apuro la principal favorita, la polaca Iga Swiatek, que se vio 1-4 abajo en el tercer parcial contra la estadounidense Collins. “Me veía en el aeropuerto”, reconoció la número uno del mundo, que se tranquilizó al ver la avalancha de juego de su oponente. “Empecé a pensar en lo que podía hacer yo, no en lo bien que estaba jugando ella”, explicó. Y dio la vuelta al marcador para el 6-4, 3-6 y 6-4 final, en tres horas y 24 minutos, otra maratón.