Carlos Alcaraz - Aleksandar Vukic, Wimbledon 2024: horario, dónde ver online y TV en directo

Carlos Alcaraz comenzó la defensa del título en Wimbledon con un buen partido ante el joven estonio Mark Lajal, al que venció por 7-6 (7/3), 7-5 y 6-2. Comenzó algo tenso el campeón, pero se fue serenando hasta tener algunos juegos y algunos golpes de mucha calidad. "Es difícil comenzar el torneo, las primeras rondas son siempre difíciles y te tienes que adaptar a las condiciones. Él jugó más tranquilo. Era su primer partido de Grand Slam y jugó sin nada que perder", analizó Alcaraz en conferencia de prensa.

La hierba es una superficie especial, en la que se tiene que jugar más agachado porque la pelota resbala y no bota hacia arriba. Además, apenas se juegan unas semanas sobre ella. Los tenistas “top” sólo disputan un torneo (Wimbledon) o quizá dos (Halle, Queens, Mallorca...) si añaden uno antes del Grand Slam como una especie de preparación. Alcaraz, que en 2023 fue de menos a más hasta proclamarse campeón, admite que la central del All England Club siempre le pone un poco nervioso. "Los nervios son algo que espero que se vayan, pero creo que tener esos nervios es bueno si los controlas de buena manera. Si dejas que esos nervios te controlen a ti es cuando las cosas no van del todo bien. Es algo que sale natural y en cierto modo es bueno. Pienso que Djokovic, Federer, Rafa, sentían esos nervios cuando saltaban a la central. Y si lo controlas son nervios buenos", añadió. Nadal, por ejemplo, siempre ha dicho que claro que sentía nervios y que para él si no los tiene significaría que no le importa lo que hace.

"Me he visto bien. Me gusta siempre ser perfecto o buscar la perfección. Sé que hay ciertas cosas que tengo que mejorar, que no me he visto del todo bien, pero en el cómputo global me he visto bien. Para ser primera ronda, que nunca es fácil, me he visto a un nivel bueno", analizó su juego en ese primer partido.

Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz en la segunda ronda de Wimbledon 2024

La mejoría la tiene ofrecer ante el austriaco Aleksandar Vukic, su rival en la segunda ronda. El duelo tiene una particularidad y es que lo han sacado de la central y lo han llevado a la Pista 1. Será el miércoles 3 de julio en el segundo turno. Arrancan a las 14:00 con el Todoni – Gauff, de segunda ronda del cuadro femenino, y a continuación es el turno del Alcaraz - Vukic, por tanto será aproximadamente a las 15:30 - 16:00 horas (14:30 - 15:00 en Canarias). El duelo puede verse en televisión a través de Movistar + y el minuto a minuto puede seguirse en la web de LA RAZÓN.

¿Quién es Vukic?

Vukic es un tenista de 28 años, en la actualidad número 69 del mundo, aunque llegó a ser el 48 en agosto de 2023. Es diestro, tiene revés a dos manos y nunca ha ganado un título. Se ha movido todo el curso entre torneos Challenger y del circuito ATP. En estos últimos suma 11 victorias y 16 derrotas en cuadros finales. Contra jugadores “top 10” tiene 0 victorias y 4 derrotas.