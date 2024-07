Djokovic pasa directamente a las semifinales de Wimbledon tras la lesión de De Miaur

Novak Djokovic se ahorra los cuartos de final de Wimbledon, que tenía que haber disputado contra Álex de Miñaur. En el último juego del partido del australiano contra el francés Arthur Fils, notó algo en la pierna. Le dio tiempo a ganar por 6-2, 6-4, 4-6 y 6-3, pero se marchó de la pista cojeando. “Estaré bien”, dijo un tenista que en las dos últimas temporadas no ha hecho más que dar pasos adelante, y ya se siente capaz de todo. Estaba deseando afrontar el desafío de medirse al ganador de 24 Grand Slams en la hierba del All England Club, pero no va a poder ser. “Tengo que bajarme por una lesión de cadera, una rotura en el cartílago que conecta los aductores. Noté un 'crack' durante los últimos tres puntos del partido contra Fils. Me hice unas pruebas que confirmaron que la lesión podría ponerse peor si juego”, dijo el tenista de origen español, que afirmó estar “devastado”. Eran sus terceros cuartos de un Grand Slam, después de los que disputó en el US Open de 2020 y recientemente en Roland Garros, donde le superó Alexander Zverev.

El que llegaba a Londres con dudas era Djokovic por la intervención que sufrió en una rodilla tras romperse el menisco, pero han sido los rivales los que han acabado tocados. Aparte del serbio, el mejor colocado en la clasificación y en una forma fantástica por su parte del cuadro era Zverev, pero también ha tenido problemas en la rodilla y perdió en cinco sets con Fritz, aunque espera llegar a tiempo para defender en París el oro olímpico que consiguió en Tokio 2020 (los Juegos disputados en 2021 por la pandemia). El ahora número dos del mundo espera rival del partido que enfrenta a Fritz y Musetti. Gane quien gane será un novato en las semifinales de un Grand Slam. Para Djokovic, por su parte, será su undécima presencia en la penúltima ronda del All England Club, torneo que ha conquistado en siete ocasiones (está a una de empatar el récord de ocho de Roger Federer).

Por el otro lado del cuadro se enfrentan por un puesto en la final Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, que dio la sorpresa (relativa) eliminando al número uno, Jannik Sinner.