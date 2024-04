Álex de Miñaur, el jugador que se le escapó al tenis español y que será el segundo rival de Nadal en Madrid

Álex de Miñaur se vuelve a cruzar en el camino de Carlos Alcaraz. Hace unos días jugaron en el Conde de Godó, en Barcelona, y el australiano se impuso por 7-5 y 6-1. “En Barcelona jugué un set y tenísticamente estuve bien. En el segundo no se pudo", dijo Rafa, que sigue buscando sensaciones tras los parones por las lesiones que han hecho que apenas pueda jugar en el último año y medio. "Para mí es una oportunidad de jugar ante un rival que me pone las cosas muy difíciles. Te hace jugar todos los puntos, y en el momento en el que estoy eso se hace más difícil. Soy consciente de que para ganar este tipo de partidos se necesita de tiempo y de esfuerzo físico en la mayoría de puntos”, añadió Nadal en Madrid antes del nuevo duelo con su compatriota.

La historia de De Miñaur

Porque, sí, De Miñaur compite con Australia, pero antes lo hizo por España, siendo muy niño, y España quiso “recuperarlo”, pero ya era imposible. La madre de Álex, Esther, es española, y su padre, Aníbal, es de Uruguay. Él nació en Sídney, donde vivían. Después se mudaron a España, a Alicante. Álex tenía cinco años y ya jugaba al tenis, y en la localidad valenciana juntó su camino con el del entrenador Adolfo Gutiérrez. La crisis se llevó por delante el negocio que tenían los padres del tenista en España, pero él era el número uno de nuestro país. Todavía era muy pequeño, pero destacaba. Y lo que sucedió entonces lo explicó la propia madre de Álex en “El Español”: “En 2011, Todd Woodbridge se enteró de alguna manera de que Álex tenía la doble nacionalidad e invitó a mi hijo y a Adolfo a Roland Garros para pelotear con él. A los dos minutos me escribió un correo electrónico diciéndome que lo mandase a Sídney, que la federación australiana se lo cubría todo. Entrenamientos, entrenadores, viajes… Por aquel entonces, mi marido estaba en Sídney para ver si el restaurante [su negocio australiano] era viable, así que nos acabamos mudando a Australia. Yo no quería, pero nos mudamos. El tenis es un deporte muy caro y fue muy frustrante lo que sucedió. Álex era el número uno de su categoría y además jugaba diferente, era el único que hacía cosas distintas. Hablando claro, era carne de patrocinadores. ¿Que ha tenido que ser en Australia? Pues no pasa nada, iré con la banderita australiana a la Copa Davis. Y sus abuelos también, por mucho que les duela”, escribió Esther en 2018.

Los intentos de recuperarlo

Antes, Miguel Díaz, el presidente de la Federación Española de Tenis desde 2017, fue a visitarla a Alicante junto con Antonio Martínez Cascales, por aquel entonces vicepresidente, el mentor de Juan Carlos Ferrero y que también ha ayudado y a veces entrena a Carlos Alcaraz en la Ferrero Tennis Academy, para intentar convencerla de que su hijo jugara con España. Hubo dos intentos. “Pero ya era imposible. Álex estaba jugando por España hasta que volvimos a Australia. Sus primeros torneos, en categorías inferiores, los jugó por España. Toda mi familia es española. Por ejemplo, mis padres estaban desesperados porque el niño jugase por España. Sé que ahora es una directiva diferente [Miguel Díaz acababa de llegar a la presidencia], pero la federación española ha llegado tarde, muy tarde”, continuó explicando la madre del jugador en “El Español”.

Un "demonio"

No hubo posibilidad y De Miñaur compite bajo la bandera “aussie” en cada torneo y en la Copa Davis. De hecho, lleva tatuado un 109 en el pecho por ser el 109º jugador en representar a Australia en la mítica competición por países y por equipos. Se trata de un tenista muy explosivo, que tiene unas piernas y una movilidad extraordinarias, por eso le llaman "demonio" y que destaca especialmente por la zona de revés. Es actualmente el once del mundo, pero este año 2024 entró por primera vez en el “top 10”, incluso en febrero fue el nueve del ranking. Ha ganado ocho títulos en su carrera, seis ATP 250 y dos ATP 500, o el mismo dos veces, pues en Acapulco se impuso en 2023 y repitió este curso.