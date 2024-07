Esto les desea un picadísimo Djokovic a los que le han abucheado en la central de Wimbledon

No ha tenido demasiadas dificultades Novak Djokovic para ganar a Holger Rune y meterse en los cuartos de final de Wimbledon. El serbio se ha impuesto en tres sets (6-3, 6-4 y 6-2), con algún pequeño mal momento en el segundo parcial, pero poco más. El noruego no le ha puesto en muchos aprietos, en un partido con más tensión entre Nole y el público de la pista central del All England Club que con su rival.

El serbio se quejaba casi después de cada punto de cómo el público se suponía que animaba a Rune, algo que, según él, hacía una buena parte de la grada, pero hubo algunos que pasaron el límite y fueron irrespetuosos con el ex número uno del mundo.

Se guardó su venganza Djokovic para después del partido, y cuando le tocó tomar la palabra ajustó cuentas y puso la cara colorada a más de uno. Para empezar dijo que quería agradecer a aquellos que habían sido respetuosos con los dos jugadores y que habían animado a uno u otro de manera correcta.

Hubo aplausos y justo después llegó su gran frase. "A aquellos que han decidido ser irrespetuosos con un jugador, concretamente conmigo, sólo puedo desearles una cosa: "Buuuuuuenas noches, buuuuuuenas noches", decía en inglés muy indignado con lo que según él acababa de vivir.

El entrevistador intervino para recordarse a Djokovic que seguramente estaban animando a Rune y que no trataban de faltarle al respeto, a lo que Nole, rápidamente, ha respondido: "Créeme, llevo más de veinte años en el circuito y sé diferenciar una cosa de la otra. Algunos gritaban en favor de mi rival, pero otros muchos han abucheado. Sé cómo se hacen estas cosas, me sé los trucos, y tengo muy claro como funciona. No hay ninguna duda de lo que han hecho", continuaba.

No se le pasaba el enfado al tenista serbio, que volvió a dar las gracias a los aficionados que habían pagado su entrada para ver un buen partido y cómo se esfuerzan dos tenistas sobre el césped del All England Tennis Club. Pero volvió a recordar a los que, en su opinión, le habían abucheado, que las cosas no son así, pero que estaba tranquilo porque no iban a hacerle ningún tipo de daño, ya que ha jugado en ambientes muchos más fuertes y contrarios que ese.