Djokovic sigue sin encontrarse: cae en su estreno en Indian Wells ante Van de Zandschulp, el tenista que “jubiló” a Nadal

“Lucky Loser”, escribió el neerlandés Botic van de Zandschulp en la cámara, donde dejan un mensaje los ganadores. Acababa de lograr una de las victorias de su vida, y se acordó de que la suerte, a veces, también juega. Es el número 85 del mundo en la actualidad (llegó a ser el 22), y tuvo que disputar la fase previa en Indian Wells. Perdió en el segundo compromiso, contra el italiano Matteo Gigante, pero no hizo las maletas, porque fue repescado como “lucky loser” (perdedor afortunado) para llenar una baja de última hora. Entró en el cuadro final y superó en la primera ronda a Kyrgios y en la segunda a Novak Djokovic, por 6-2, 3-6 y 6-1.

Van de Zandschulp fue el rival de Nadal en el último partido oficial de la carrera del español, las Finales de la Copa Davis, en Málaga, el pasado noviembre. Se impuso con solvencia a Rafa, que apuró hasta donde pudo con las lesiones para darse una última oportunidad. El neerlandés, que entre sus víctimas tiene también a Carlos Alcaraz en el último US Open, quizá haya sido protagonista del último encuentro de Novak Djokovic en Indian Wells. El ganador de 24 títulos de Grand Slam sigue sin encontrarse en este 2025. Después de retirarse en las semifinales del Open de Australia ante Zverev, por una lesión, no ha vuelto a ganar un duelo. En Doha perdió en primera ronda ante Berrettini y en Indian Wells también se despidió en el debut (era segunda ronda, pero de la primera estaba exento por ranking). Lo peor fueron las sensaciones que dejó.

Un primer set de los peores que se le recuerda a Djokovic

A punto de cumplir 38 años, físicamente no parece tener ningún problema, pero mentalmente está ausente, quizá falto de una motivación. Su primer set ante Van de Zandschulp debe ser el peor que ha jugado en mucho tiempo. Apenas duró media hora, cometió 14 errores, uno más de los puntos que ganó en total, 13. Apenas pudo poner restos en juego, cuando históricamente es una de sus especialidades. Tuvo un intento de reacción el serbio, buscó su clásico enfado con el banquillo, donde estaba Andy Murray, por culpa de las botellas que tenía con la bebida y los suplementos, jugueteó con la gorra, poniéndosela de lado para que le tapara el sol...

Las distracciones a las que recurre a veces, que a cualquiera le sacarían del partido, pero con él suelen tener el efecto contrario. Esta vez no fue así. Cuando parecía que la remontada estaba en camino, otra vez llegaron los errores excesivos o las dejadas sin sentido que le hacían perder puntos. Ya no había sol para poner una excusa. Era él y punto. Por momentos, incluso, se le veía resignado. Un tenista como Novak, un gladiador que en los momentos calientes siempre saca lo mejor de su tenis, en esta ocasión fallaba y ponía cara de no importarle demasiado.

Se despide de un torneo que ha ganado en cinco ocasiones, aunque es verdad que la última hace nueve años, en 2016, y que en las temporadas más recientes no ha tenido actuaciones brillantes o incluso no ha jugado, castigado sin poder acudir por no estar vacunado contra el covid. En 2024, sin ir más lejos, perdió contra otro "lucky loser", el italiano Luca Nardi.

Los favoritos caen en Indian Wells

En Indian Wells 2025 está habiendo una pequeña escabechina de favoritos: Sinner es baja porque está cumpliendo la sanción por su dopaje, Zverev perdió con Griekspoor, también Djokovic y otros dos “top 10” como Casper Ruud y Andrey Rublev, o la sensación brasileña Joao Fonseca, y tenistas que llegaban en forma como Félix Auger-Aliassime... El que no falló es Carlos Alcaraz, el defensor del título, que ahora tiene que medirse con el siempre peligroso canadiense Denis Shapovalov y que ya no tendría un duelo estelar en cuartos de final contra Djokovic.