Las lágrimas de Kyrgios después de tener que retirarse en Indian Wells

Nick Kyrgios reapareció el pasado enero. Jugó en Brisbane y en el Open de Australia, después de estar prácticamente dos años parado, recuperándose de una lesión en la muñeca que parecía que iba a poner fin a su carrera. Su última victoria fue en octubre de 2022, en Tokio. Intentó reaparecer en 2023 en Stuttgart, perdió sin poder ser competitivo, y volvió a parar. Los médicos le llegaron a decir que no podría volver a jugar al tenis, pero se ha querido dar una nueva oportunidad. “Es un experimento”, afirma él sobre su reaparición. Sufrió una rotura total del ligamento escafosemilunar, algo así como romperse el cruzado en la rodilla. Le costaba hacer gestos de la vida diaria como puede ser abrir una puerta.

El primer set contra el neerlandés en su estreno en Indian Wells contra Van de Zandschulp, el tercer torneo que disputaba, fue muy apretado, con algunos puntos en los que parecía más una exhibición que un partido de competición, muy al estilo Kyrgios.

El australiano llegó incluso a tener una pelota para llevarse el parcial en ese desempate, pero no logró concretarla. Después, lo intentó un rato más, pero el dolor no le dejó seguir y a los tres juegos, con 7-6 (9/7) y 3-0 en contra, decidió retirarse tras hablar con los médicos. Lo hizo entre lágrimas.

"Para ser sincero, no estaba muy seguro de poder jugar hoy", admitió Kyrgios en la conferencia de prensa posterior al partido, palabras recogidas por atptour.com. "Hace dos días, durante el entrenamiento, tuve que parar porque sentía dolor en la muñeca. Pensé que ya podía volver a la cancha, pero fue empeorando... comencé a sentir un dolor agudo en la muñeca", añadió.

También explicó el motivo de sus lágrimas: “Creo que este proceso ha sido probablemente uno de los mayores desafíos que he enfrentado en mi vida. En realidad, no es tan malo, pero para mi carrera tenística, es de lejos el más grande. Simplemente la cantidad de trabajo que implica cuando vuelvo a casa o cuando no estoy jugando, no es divertido. Sé que realmente no puedo hacer más para intentar volver y jugar”, describió. "Supongo que es simplemente la cantidad de trabajo que hice, lo que no impide que todavía tenga muchas molestias en mi muñeca. Supongo que es por eso que me emocioné un poco hacia el final porque es uno de mis torneos favoritos”, insistió.

"Si no acabo los partidos..."

“Después del Open de Australia, todo lo que hice fue rehabilitarme, entrenar y luego tratar de prepararme para este torneo. Estaba teniendo una gran sesión de entrenamiento, y literalmente en el penúltimo punto de ella pegué un golpe de derecha, sentí un dolor agudo y tuve que dejar de jugar”, afirmó sobre el momento en el que empezaron los problemas de verdad en California.

“Me hubiera encantado poder terminar ese partido incluso si pierdo, sólo como algo fundamental para poder decir: 'Bueno, salí y competí contra un muy buen jugador, tuve oportunidades, puntos de set y puntos de rotura'. Pero si no termino los partidos, eso se convierte en una preocupación", finalizó.