La emblemática frase de Paula Badosa tras caer en el US Open que dijeron Confucio y Nelson Mandela

Paula Badosa no dudó en hacer autocrítica después de su derrota en los cuartos de final del US Open ante Emma Navarro, sobre todo por el modo en el que se produjo, después de ir ganando 5-1 en el segundo set. “Creo que perder un set después de estar 5-1 arriba es la primera vez que me pasa en mi carrera. Siempre hay una primera vez para todo y tuvo que pasar aquí, desafortunadamente. Todavía necesito pensar qué sucedió porque tuve dos saques (para ganar el set) y empecé a fallar. Perdí, no sé, como 20 puntos seguidos. Fue muy raro porque soy una jugadora bastante consistente”, admitió. “Estoy muy decepcionada con mi nivel en este partido. Creo que Emma jugó muy bien y gestionó la situación muy bien. Yo fui un completo desastre”, dijo también.

Y completó: “Nunca tuve impulso en este partido. Jugué cuatro o cinco juegos bien. Estaba 5-1, pero nunca me sentí yo misma en la pista. No saqué bien, no jugué bien desde el fondo. Me sorprendió porque estaba jugando bastante bien en otros partidos, me sentía bien. Pero cuando entré en la pista, no gestioné bien la situación o las emociones. Quería ganar tanto que a veces eso no ayuda para nada”.

Pese al mal día, la tenista española se ha metido la 20 del mundo, cuando hace apenas cuatro meses se fue más allá del “top 100” e incluso se planteó dejar el tenis por una lesión en la espalda que la tuvo parada gran parte de 2023 y la seguía molestando en el arranque de 2024. Ahí salió la Paula ambiciosa: “Cuando ves la diferencia de cuando estaba en Madrid, que estaba fuera del 100, a ahora... Pues hubiese firmado, obviamente. Ahora mismo me lo dices y quiero más: no quiero el top 20 quiero el top 10, cuando esté en el top 10 quiero el top 5... Siempre me ha pasado igual".

Un día después de la derrota, más en frío, puso este mensaje en sus redes sociales:

"La mayor gloria en la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos”, escribe. Una cita del filósofo chino más famoso de la historia, Confucio, que repitió años después Nelson Mandela. “Y esta seré siempre yo”, añade la catalana.