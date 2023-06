Fritz elimina de Roland Garros al último francés y se lía con el público: les manda callar, les dedica besos...

El público de Roland Garros ya tiene un enemigo público número uno para esta edición... Y seguramente para las próximas, porque es difícil que olviden lo sucedió. Es el estadounidense Taylor Fritz, que ganó a Rinderknech (2-6, 6-4, 6-3 y 6-4). De los 28 franceses que empezaron el torneo ya no queda ninguno, y sólo se han disputado dos rondas. La maldición, por tanto, continúa, ya que el último triunfo de un tenista local en el cuadro masculino sigue siendo el de Yannick Noah en 1983. Fritz se estuvo aguantando todo el encuentro, pero en cuanto el último globo de su rival se marchó fuera, no esperó ni un segundo y mientras corría todavía para atrás se llevó el dedo a la boca. Mandó callar a los espectadores de la pista Suzanne Lenglen una vez, y otra y otra, y los pitos iban en aumento y el jugador estadounidense no se cortó y también les envió besos después del saludo con su rival en la red.

El enfrentamiento no sé quedó ahí y el calentón de Fritz era evidente, porque no paraba de llevarse el dedo a la boca. Marion Bartoli, campeona de Wimbledon en 2013 ya retirada, no podía hacerle la entrevista a pie de pista. Pidió silencio por favor la ex tenista, también el juez de silla, pero el escándalo no hacía más que crecer. Los silbidos y los abucheos sólo se cambiaron por aplausos cuando enfocaron a la novia de Fritz (!).

No reculó después el ganador del partido. Cuando pudo hablar, dijo: “La multitud fue tan buena que tuve que dejar que me animara. Me animaron tanto que quería asegurarme de ganar. Gracias chicos”, afirmó con ironía. Fue la única pregunta que le hicieron y el jugador se marchó y se puso a firmar autógrafos a los niños y las niñas que había por allí. Después mandó un tuit con el emoji de mandar callar y repitió el gesto en los vestuarios, en un vídeo que colgó su novia en redes sociales.

Fritz se enfrenta ahora al argentino Cerundolo, que seguro que será un “francés” más. No es la primera vez que hay controversia con el público galo. La tuvo también Medvedev, aunque su rival era brasileño, y lo explicó perfectamente Alejandro Davidovich, verdugo de dos tenistas locales (Fils y Van Assche) en las dos primeras rondas. “En Francia el público es muy difícil. Hoy me han respetado bastante, no ha sido un partido sucio. Siempre iban con Arthur [Fils] a full desde el primer momento. Me han respetado, pero es verdad que es un público bastante agobiante. En cada punto están animando al rival, pero esto lo tenía asumido”, dijo el malagueño a ATP.

En Niza, no en Roland Garros, fue muy sonado el enganchón que tuvo Fernando Verdasco con aficionados franceses en 2010. Después, el tenista madriñeño reconoció su error y pidió perdón tanto a los seguidores como a Richard Gasquet, que fue su rival y que terminó levantando un partido que tenía casi perdido.