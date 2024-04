Horario y dónde ver hoy gratis en tv el Nadal - Cachín, de tercera ronda del Mutua Madrid Open

Rafa Nadal progresa en el Mutua Madrid Open, pero al mismo tiempo pide calma. Si su primer compromiso no tuvo demasiada historia, al ser su rival un chico de 16 años, Darwin Blanch, que mostró maneras de gran tenista, pero también los nervios lógicos; el segundo duelo contra De Miñaur era una prueba de verdad: es el rival que ya le había ganado, y el once del mundo.

Pasó ese test el zurdo y despertó la ilusión de la gente, del público que enloquece con sus actuaciones en la pista Manolo Santana, pero él pide prudencia. “Sólo es un partido. A ver cómo me recupero”, explicó. Está todavía intentando retomar la confianza en su cuerpo, que tanta guerra le ha dado el último año y medio (en realidad, en parte, durante toda su carrera). “A día de hoy no estoy para lograr cosas que la gente cree”, dijo. Y también desveló que había movimientos y golpes en la pista que aún no era capaz de hacer. También, por otro lado, aseguró que si estaba ahí es porque tenía esperanza de poder recuperarse de alguna manera y que sí se siente competitivo. Poder jugar dos horas contra De Miñaur le cargó de moral.

Horario y dónde ver el Nadal - Cachín

El siguiente en ponerle a prueba es el argentino Pedro Cachín, que se cuela en la tercera ronda después de haber eliminado al estadounidense Tiafoe (7-6 [7/1], 3-6 y 6-4). El encuentro es hoy lunes 29 de abril a las 16:00 horas (15:00 en Canarias) y puede verse en televisión gratis a través de Teledeporte. También lo retransmite Movistar+. Y el minuto a minuto puede seguirse en la web de LA RAZÓN.

Cachín es el número 91 del mundo, aunque en agosto del año pasado ocupaba el puesto 48 del ranking. Hasta llegar a Madrid llevaba un 2024 malísimo, pues había perdido en la primera ronda de todos los torneos que ha disputado. En Madrid, antes de a Tiafoe superó a Ofner (6-3 y 6-3). El argentino tiene 29 años y nunca se ha enfrentado con Rafa Nadal. En su palmarés hay un título, el de Gstaad en 2023. La capital de España es un sitio que le gusta, pues el año pasado ya se coló en octavos (también superó a Tiafoe), donde dio mucha guerra a Struff, después finalista ante Alcaraz.

En el resto de la jornada de hoy lunes 29 de abril, en lo referente a españoles, en el segundo turno de la pista Manolo Santana juega Sara Sorribes. Primero, a las 11:00, se celebra el Ostapenko - Jabeur, y a continuación Sara Sorribes intentará hacer frente a la número uno del mundo, Iga Swiatek.