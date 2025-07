La imagen viral de Swiatek tras ganar Wimbledon: la misma celebración que su ídolo Nadal

Iga Swiatek ganó por primera vez Wimbledon y aseguró que era algo que ni soñaba, porque no lo veía posible, por mucho que hace siete años, en 2018, fuera la campeona de la categoría júnior. “Para mí esto estaba muy lejos. Siento que aún no soy una jugadora experimentado, pese a ganar otros Grand Slams, pero nunca esperaba esto. Mi equipo creyó en mí más de lo que creo yo. No hay ningún torneo como este. Siempre estaba ansiosa aquí, porque caminar por estos pasillos era una gran presión, pero he disfrutado mucho. He mejorado mi juego y ahora me siento muy cómoda”, aseguró tras vencer a Anisimova en una final histórica, ya que se impuso por 6-0 y 6-0 en menos de una hora.

Es el sexto Grand Slam que levanta la polaca, la reina de Roland Garros los últimos años. Tiene cuatro títulos en la Philippe-Chatrier (2020, 2022, 2023 y 2024), más uno en el US Open (2022). Su primer título en París fue en el otoño parisino, ya que esa edición se jugó en octubre por culpa de la pandemia. Dio la sorpresa, con 19 años, el mismo año que Rafa Nadal vencía allí por décimo tercera vez, en una final en la que pasó por encima de Djokovic.

Poco después pudo conocer al balear. Siempre ha reconocido que es su ídolo y su referente.

Tras ganar en Wimbledon, la cuenta oficial del All England Club hizo pública una foto de Swiatek, de la celebración.

Se tumbó en el suelo en la misma posición que Nadal cuando destronó a Federer en 2008, en el que para muchos es el mejor partido de la historia del tenis.