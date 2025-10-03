Jaume Munar da la sorpresa y avanza a tercera ronda en Shanghai

Jaume Munar avanzó este viernes a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái (China), que se disputa sobre pista dura al aire libre, tras dar la sorpresa contra el italiano Flavio Cobolli (7-5 y 6-1), cabeza de serie número 22 del torneo, y el serbio Novak Djokovic también ganó en su vuelta al circuito ATP, casi un mes después, contra el croata Marin Cilic (7-6 y 6-4).

El balear firmó un partido muy serio y doblegó al número 25 del mundo en 1 hora y 33 minutos. El primer set fue muy disputado, aunque solo Munar dispuso de oportunidades para romper el saque de su rival. Las dos primeras opciones llegaron en el segundo juego del partido, aunque le rompió el servicio en un momento inmejorable, cuando el italiano sacaba para forzar el 'tie-break'.

Ese golpe mermó mucho la confianza de Cobolli, hasta el punto de que perdió cinco juegos seguidos al inicio del segundo set. El tercer español del ranking solo tuvo algún problema en el juego en el que sacaba para ganar el partido, el momento en el que el tenista transalpino tuvo su primera y única opción de rotura. Munar la salvó y terminó cerrando el partido para clasificarse a la tercera ronda, en la que jugará contra el vencedor del duelo entre Andrey Rublev y Yoshihito Nishioka.

Al mismo tiempo que el español, también disputaba su partido de segunda ronda el serbio Novak Djokovic, en lo que era su vuelta a las pistas después de su derrota hace un mes contra Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Su rival, al que venció en 1 hora y 55 minutos por 7-6 y 6-4, fue el croata Marin Cilic, campeón de 'Grand Slam' en Nueva York en 2014. Ahora, en tercera ronda, se enfrentará el alemán Yannick Hanfmann.