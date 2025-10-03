El buen tiempo se resiste al otoño: la AEMET confirma temperaturas de más de 30 grados en estas zonas de España

Aunque el otoño ya ha comenzado otoño, los próximos días estarán marcados por un tiempo estable y soleado en buena parte del país. No obstante, se esperan tormentas en el área mediterránea y Baleares, mientras que un frente atlántico dejará lluvias en el norte peninsular.

Según la Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes estará dominado por un tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos, aunque con nubosidad alta que se desplazará de norte a sur por el avance de un frente atlántico. Esta nubosidad tenderá a cubrir progresivamente el nordeste peninsular y el área cantábrica.

En el oeste de Galicia se esperan cielos cubiertos desde primeras horas, con nieblas densas en zonas del interior norte y el litoral occidental, especialmente en A Coruña y Lugo, que estarán en aviso amarillo por niebla. También habrá nubosidad baja matinal en el Estrecho, Melilla y zonas interiores del este peninsular.

En Baleares se espera nubosidad abundante con posibles chubascos ocasionales, especialmente en el norte de Mallorca, donde podrían ser localmente fuertes.

El sur peninsular registrará temperaturas veraniegas, con varias provincias por encima de los 30ºC (como por ejemplo, Badajoz con 32ºC, Córdoba con 31ºC o Huelva con 30ºC), mientras que Sevilla alcanzará la máxima del país, con 34ºC. Por el contrario, las temperaturas mínimas más bajas se darán en Burgos, Palencia y Soria.

Sábado con lluvias en el norte

El sábado, un frente atlántico recorrerá el norte peninsular de oeste a este, dejando lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, el alto Ebro y los Pirineos.

Las temperaturas caerán en Galicia, pero subirán en las provincias mediterráneas, donde se esperan valores entre 32 y 24 grados en el sur de Alicante, Murcia y el Guadalquivir. En Málaga incluso podrían superarse los 35 grados por la llegada de vientos terrales.

IDomingo con tormentas en el Mediterráneo

El domingo aumentará la inestabilidad en Cataluña y Baleares, con chubascos localmente fuertes que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. También podrían registrarse lluvias en el Cantábrico oriental.

Las temperaturas caerán de forma notable en el norte y este de la península. Vitoria y Pamplona rondarán los 18 grados, Madrid llegará a los 25 grados, mientras que Sevilla y Córdoba seguirán en torno a los 33 grados.

Semana próxima: ambiente cálido y estable

A partir del lunes, la AEMET prevé un tiempo estable y cálido en general, con posibilidad de chubascos aislados en zonas del norte y este de la península. Las temperaturas tenderán a subir, manteniéndose altas para esta época del año.