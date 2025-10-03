¿Qué santo se celebra hoy, 3 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy viernes 3 de octubre

San Gregorio Magno

San Mansueto de Toul

Beata Dina Bélanger

San Basilisa de Nicomedia

San Francisco de Borja: Vida y Pontificado

San Francisco de Borja nació el 28 de octubre de 1510 en Gandía, España, en el seno de una familia noble muy influyente. Era hijo de Juan de Borja y Enríquez de Luna, III duque de Gandía, y de Juana de Aragón, lo que le otorgaba el título de marqués y le aseguraba un lugar privilegiado en la corte de Carlos I de España. A los 18 años, fue enviado a servir como paje en la corte del emperador y ascendió rápidamente a altos cargos, gracias a su talento y fidelidad.

En 1529, contrajo matrimonio con Leonor de Castro, dama de honor de la emperatriz Isabel de Portugal, con quien tuvo ocho hijos. En sus primeros años como noble y cortesano, Francisco llevó una vida acorde con sus responsabilidades, hasta que la muerte de la emperatriz en 1539 marcó un punto de inflexión en su vida espiritual. Durante el traslado del féretro a Granada, Borja contempló el cadáver descompuesto de Isabel, lo que le hizo reflexionar profundamente sobre la vanidad del mundo. Este acontecimiento lo impulsó a acercarse más a la fe, dando un giro radical a su vida.

Tras la muerte de su esposa en 1546, y habiendo cumplido con sus deberes como padre y duque, renunció a sus títulos y responsabilidades terrenales para unirse a la Compañía de Jesús en 1548. Fue ordenado sacerdote en 1551 y, debido a su inteligencia y liderazgo, fue elegido Comisario General de la orden en España y, posteriormente, tercer Superior General de los jesuitas en 1565. Durante su tiempo como líder de la orden, San Francisco de Borja promovió la expansión de la Compañía de Jesús en Europa y América Latina, y su enfoque en la educación y la misión ayudó a consolidar la influencia de los jesuitas en la Iglesia.

Canonización y Legado

San Francisco de Borja fue canonizado por el Papa Clemente X el 20 de junio de 1671. Su vida se convirtió en un ejemplo de conversión, renuncia y entrega total a Dios, destacándose por su humildad y su profundo sentido de responsabilidad hacia la Iglesia. Su canonización fue un reconocimiento no solo a su obra como religioso, sino también a su testimonio de vida, ya que, siendo un noble con un futuro prometedor, optó por renunciar a todos los privilegios para seguir a Cristo.

El legado de San Francisco de Borja está estrechamente vinculado con la expansión de la Compañía de Jesús, ya que bajo su liderazgo, los jesuitas establecieron nuevos colegios y misiones que promovieron la educación y la evangelización. Además, es recordado por su enfoque en la formación de los sacerdotes y su énfasis en la vida interior, lo que influyó en las posteriores generaciones de la orden. Hasta hoy, San Francisco de Borja sigue siendo un símbolo de entrega absoluta y obediencia a Dios, cualidades que son muy valoradas dentro de la espiritualidad jesuita.

Exilio y Muerte

Los últimos años de San Francisco de Borja estuvieron marcados por el sufrimiento y la distancia de su tierra natal. A pesar de su avanzada edad y de la precaria salud que le acompañó durante su pontificado como Superior General, fue enviado en 1571 a negociar la reconciliación de los príncipes católicos y promover la unidad frente a la amenaza del Imperio Otomano. A causa de su frágil condición, el viaje resultó extremadamente agotador, y en 1572, tras cumplir su misión en Roma, regresó a la sede de la Compañía.

San Francisco de Borja falleció el 30 de septiembre de 1572 en Roma, dejando un legado espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus restos fueron trasladados a España y reposan en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La vida de este santo es una historia de renuncia a lo mundano y de entrega a lo divino, que sigue inspirando a quienes buscan un camino de humildad y servicio en la Iglesia.