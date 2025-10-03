La AEMET avisa de un cambio de tiempo este fin de semana: bajada notable de las temperaturas en estas zonas

El primer fin de semana de octubre llega con tiempo estable, mucho sol y temperaturas incluso altas para la época, que podrían alcanzar 35 grados en el sur y rondar los 28 grados en el centro. Solo el norte notará la llegada de un frente atlántico que dejará algunas lluvias.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén Del Campo, ha destacado que las temperaturas se mantendrán con "valores diurnos altos más propios de septiembre", aunque el domingo se espera un descenso térmico "notable" en el norte y el este de la península.

Durante el sábado, un frente atlántico recorrerá el norte peninsular de oeste a este, dejando lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, el alto Ebro y los Pirineos. En el resto del país, el tiempo seguirá estable y con cielos poco nubosos.

Las temperaturas bajarán de forma notable en Galicia, mientras que subirán en el área mediterránea y Baleares. En el Guadalquivir, el sur de Alicante y el interior de Murcia, las máximas superarán los 32-34 grados, y en puntos de la provincia de Málaga podrían superarse los 35 grados por la llegada de vientos terrales, muy cálidos y secos, ha explicado el portavoz de la Aemet.

El domingo aumentará la inestabilidad en Cataluña y Baleares, donde se esperan chubascos localmente fuertes que podrán extenderse a otras zonas del área mediterránea. También se prevén algunas lluvias en el Cantábrico oriental.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso marcado en el norte y el este, así como en Baleares. El ambiente será incluso fresco para la época en el norte, con máximas de 18 grados en Vitoria y Pamplona. Madrid alcanzará los 25 grados, mientras que Sevilla y Córdoba seguirán con valores próximos a los 33 grados.

Qué tiempo hará la próxima semana

De cara a la próxima semana la Aemet prevé, en general, un panorama más cálido de lo habitual en la mayor parte de la península, salvo algunas zonas del norte y del este. Para la semana del 13 al 19 de octubre, la previsión aún presenta alta incertidumbre, aunque los modelos actuales apuntan a temperaturas superiores a las habituales en el sureste peninsular y algo más bajas de lo normal en las islas Canarias orientales.

En cuanto a las precipitaciones, aunque la tendencia no es del todo clara, podría tratarse de una semana más seca de lo normal en el noroeste y más lluviosa en el área mediterránea, según indica la Aemet.