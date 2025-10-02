De renunciar a la Selección por Jenni Hermoso a poder ser la novedad de la lista de Luis de la Fuente

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, anunciará la lista de convocados para los partidos contra Georgia y Bulgaria, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en Elche y Valladolid este viernes 3 de octubre en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid). En ella podría estar Borja Iglesias, al que sólo superan en goles en Liga Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

La última vez que Borja Iglesias fue convocado con la Selección por Luis de la Fuente fue en marzo de 2023. Meses después, tras lo sucedido con Luis Rubiales, el ahora delantero del Celta de Vigo, entonces en el Betis, renunció a España.

“He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, comunicó a través de sus redes sociales.

Borja Iglesias renunció a la Selección solidarizándose con Jenni Hermoso

“Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, añadió Borja Iglesias solidarizándose con Jenni Hermoso.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, finalizó.

Ahora, gracias a los 5 goles que ha anotado con el Celta de Vigo, que se hizo con sus servicios en propiedad este verano, Borja Iglesias vuelve a ser una opción, a sus 32 años, para Luis de la Fuente. Afortunadamente las cosas en la Federación han cambiado, por lo que puede ser convocado con la Selección.