Canal+no emitirá dos partidos de la Europa League porque Franciaprohíbe mostrar el logo de Plus 500, patrocinador del Young Boys, según informó Andrés Onrubia en sus redes sociales. Durante 8 años fue patrocinador oficial del Atlético de Madrid.

Restricciones publicitarias en Francia

El periodista Andrés Onrubia, especialista en el fútbol francés, informó que Canal+ no podrá retransmitir en Francia los encuentros del Lille (11 de diciembre) y del Olympique de Lyon(22 de enero) contra el Young Boys en la Europa League. La razón es que el conjunto suizo está patrocinado por Plus 500, una empresa de inversión en contratos financieros catalogados de alto riesgo por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF). Dado que la normativa francesa prohíbe mostrar ese tipo de publicidad en televisión, los seguidores de los equipos franceses deberán recurrir a opciones fuera del país para seguir los duelos europeos.

La norma francesa que bloquea la retransmisión

La restricción se basa en la Ley Sapin II (2016), que prohíbe toda publicidad directa o indirecta de productos financieros considerados de alto riesgo, como los contratos por diferencia (CFD). El artículo L.222-16-1 del Código de Consumo extiende esta limitación a todos los medios que difundan la marca, incluidas las televisiones. La AMF y el Consejo Superior del Audiovisual han recordado que la norma alcanza también al patrocinio deportivo, lo que explica la imposibilidad de emitir en Francia los partidos del Young Boys con publicidad de Plus 500, al considerarla un servicio de alto riesgo por parte de las autoridades galas.

Lille y Lyon, los equipos afectados