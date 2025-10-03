Israel
Última hora de la Flotilla, en directo: detención, interrogatorios, deportaciones y reacciones
La Flotilla Global Sumud denuncia que la interceptación en aguas internacionales constituye un “crimen de guerra” y reclama la liberación inmediata de los detenidos
La tensión en torno a la Flotilla de Gaza sigue creciendo tras la confirmación de que Israel deportará en los próximos días a los tripulantes retenidos. Más de 600 agentes participaron en la operación que llevó a los activistas al puerto de Ashdod, donde fueron identificados y escoltados por la policía. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitaba al Ejército por impedir la entrada de los barcos, la Flotilla Global Sumud denuncia que la interceptación en aguas internacionales constituye un “crimen de guerra” y reclama la liberación inmediata de los detenidos. En paralelo, las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla y varias ciudades europeas se han llenado de manifestantes en apoyo a la flotilla y al pueblo palestino, con incidentes en algunos puntos y un claro mensaje de solidaridad internacional.
Sigue en directo la última hora de los tripulantes de la flotilla retenidos por Israel
473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel
Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.
Según informó este viernes a EFE Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países. La letrada no ha sabido detallar cuántas de esas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados.
¿Qué pasará con los activistas interceptados que se dirigían a Gaza?
España, en el centro de la crisis de la Flotilla de Gaza
Entre los tripulantes retenidos hay ciudadanos españoles cuya deportación se prepara ya desde Israel. El Gobierno pide garantías sobre su seguridad, mientras miles de personas se concentran en distintas ciudades españolas para exigir su liberación y protestar contra el bloqueo a Gaza.
“Crimen de guerra”: la Flotilla denuncia su detención en aguas internacionales
Más de 600 agentes israelíes participaron en la intercepción y detención de los tripulantes. Activistas y juristas acusan a Israel de violar el derecho internacional, mientras en Europa crecen las movilizaciones en apoyo a la Flotilla y a la población de Gaza.
Israel confirma la deportación de los tripulantes de la Flotilla de Gaza
Tras la interceptación de los barcos de la Flotilla Global Sumud, las autoridades israelíes han anunciado que los activistas serán deportados en los próximos días. La operación ha desatado protestas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, mientras organizaciones internacionales denuncian que se ha cometido un “crimen de guerra” en aguas internacionales.
