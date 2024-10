Las lágrimas de Ferrero tras el triunfo de Alcaraz ante Sinner en Pekín después de lo que han “pasado los últimos meses”

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en la final del ATP 500 de Pekín, un partido muy intenso, con muchas alternativas que duró tres horas y 20 minutos, para el 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (7/3) final. “Estos partidos intensos, con puntos largos e intercambios cerrados, hacen que la gente disfrute y se sienta más atraída al tenis”, opinó el español. “Son partidos largos, físicos, con muchos puntos de inflexión, y creo que a la gente le gustan”, piensa Sinner, que desveló que está encantado con la rivalidad que tiene con Alcaraz porque les empuja a ser mejor.

Hubo muchas emociones en la pista hasta el final, cuando Alcaraz remontó en el tie break definitivo un 0-3, con siete puntos seguidos, y también al acabar. Uno de los más emocionados fue Juan Carlos Ferrero, el entrenador del tenista murciano, que incluso soltó algunas lágrimas, como se puede ver en este vídeo, al fondo, mientras el resto del equipo se abraza.

“No lo vi llorar, así que es bueno saberlo”, describió Alcaraz en conferencia de prensa. Se emocionó Ferrero pese a tratarse de un ATP 500, en un año en el que su pupilo ha logrado la hazaña de conquistar de forma consecutiva Roland Garros y Wimbledon. Pero hay triunfos que van más allá de su significado como tal. “Todos sabemos lo que hemos pasado en los últimos meses, dentro y fuera de la pista. Gracias a ellos volví a disfrutar de los partidos, de las prácticas, y recuperé la motivación para competir”, explicó Carlos.

El bajón de Alcaraz

Después de las emociones de Roland Garros y Wimbledon llegaron los Juegos Olímpicos de París. Ahí el que lloró fue Alcaraz, tras ser superado por Djokovic en la final, un partidazo donde se vio la versión superlativa del serbio. No pudo descansar mucho Alcaraz y los siguientes torneos fueron una tortura. En el Masters 1.000 de Cincinnati incluso perdió los nervios y rompió una raqueta, la primera vez que se le ve un gesto así como profesional. En el US Open no pasó de la segunda ronda, ante Van de Zandschulp. Tenía una clara saturación de tenis, pero por lo visto en Pekín ya la ha superado.

La próxima parada, sin tiempo tampoco para celebraciones, es el Masters 1.000 de Shanghái, que ya ha comenzado, aunque el español, al ser cabeza de serie, no tiene que disputar la primera ronda. Se estrenará contra el tenista chino Shang en la segunda.