El "look" de Alcaraz para asustar a sus rivales en el US Open: "Este tipo es una bestia"

Carlos Alcaraz debutó en el US Open con una victoria con susto ante el australiano Li Tu (6-2, 4-6, 6-2 y 6-1). Comenzó como un tiro ante un rival que es nuevo, pero no un novato con 28 años. El "aussie" paró para estudiar y cuidar a su madre enferma de cáncer (ya falleció) y después regresó a las pistas. Ahora es el 186 del mundo y tras pasar la previa del último Grand Slam del curso el reto era el español.

Las "cosas" de Alcaraz

Tu empezó con nervios, pero después se soltó. Alcaraz se nubló en el segundo set y se llevó un susto, porque lo perdió con malas sensaciones. "He cometido muchos errores que no tocaban. De dos errores no forzados en el primer set a 18 en el segundo. Son cosas que tengo que ir mejorando. Pero en general me voy contento con el nivel, por la manera que he golpeado la bola, por la manera que me he movido: con buenas sensaciones excepto esas pequeñas cosas que te quedan", explicó el tenista de El Palmar, que terminó de manera extraordinaria, soltando la derecha cuando tocaba, cuando ya había movido a su rival y se había generado la oportunidad, y no con las prisas que le produjo ver que no estaba bien. Los errores le llevaron a intentar ir más rápido, y eso sólo le condujo a más errores. Pero logró encontrar el camino de vuelta. Cuando golpea bien plantado es demoledor.

La entrevista en pista tras la victoria se la hizo Nick Kyrgios, y se interesó por la indumentaria de Carlos, por su camiseta sin mangas. "Es para asustar a los rivales, o intentarlo", bromeó Alcaraz. "Aquí en Nueva York hace mucho calor y humedad y lo hago para intentar no sudar mucho", añadió el murciano.

Li Tu cogió el guante de la primera respuesta de Carlos. "No voy a mentir, vino con la chaqueta y dije: 'Ok'. Después fuimos al lanzamiento de la moneda, y él se quitó la chaqueta, y yo estaba como: ‘Amigo, este tipo es un espécimen, este tipo es una bestia’, como que no podía dejar de mirar la definición de su hombro, y las venas...", reconoció el australiano en una entrevista en ESPN. Se lo pasó en grande durante un rato, del que podrá presumir.

Alcaraz se enfrenta en segunda ronda contra el neerlandés Van de Zandschulp. El pupilo de Juan Carlos Ferrero se impuso en los dos precedentes, aunque son lejanos: el Open de Australia 2021 y Basilea 2022.