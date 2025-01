Medvedev la lía dentro y fuera de la pista: a raquetazos contra una cámara

Ser el número cinco del mundo y empezar en un torneo como el Open de Australia contra el 417 del ranking mundial es, o debería ser, un mero trámite en el mundo del tenis. Sin embargo, a Daniil Medvedev estuvo a punto de costarle un susto importante. Al final, el tres veces finalista en Melbourne consiguió sacar adelante su partido en cinco sets 2-6, 6-4, 6-3, 1-6, 2-6 frente al desconocido tailandés Kasidit Samrej.

Por el camino, el ruso dejó imágenes del todo impropias del comportamiento que se suele exigir a los contendientes en el deporte de la raqueta. Absolutamente desesperado y viendo que se le escapaba el partido, la emprendió a raquetazos contra una de las cámaras GoPro que se encuentran situadas en la red. Varios operarios tuvieron que arreglar el desaguisado y Medvedev recibió un 'warning' del juez de silla.

Una vez terminado el partido, Medvedev hizo alguna broma sobre lo sucedido, afirmando que la cámara "aguantó el daño, pero mi raqueta no", así como aseguró que espera que la multa no sea "muy alta", ya que la sanción vendrá por romper la cámara, que no cree que esa "muy cara".

Pero ha sido durante esas declaraciones postpartido cuando se ha vuelto a meter en otro lío. Primero ironizó sobre la duración del partido: "Sé que juego mejor cuanto más juego, así que he dicho '¿para qué jugar hora y media?' Mejor tres horas, que pueda sentir bien los golpes", ha respondido.

Y, preguntado por el papel de su rival, que lo llevó al límite especialmente en lo psicológico, Medvedev no se cortó nada con una frase que pronunció, supuestamente, a modo de elogio hacia el tailandés: "Si (Samrej) juega así todos los partidos, la vida puede ser buena: el dinero, las chicas, el casino, lo que sea. Ojalá Kasidit pueda jugar así todos los partidos”, concluyó. En definitiva, Medvedev pasa de ronda, pero por el camino deja varios rastros poco adecuados en un deportista.