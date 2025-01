El momentazo entre Badosa y Tsitsipas: "'Ven, coge la raqueta y juega tú'"

La tenista española Paula Badosa logró un importante triunfo en la segunda ronda de un torneo al vencer a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4, 4-6 y 6-3 en un intenso partido que se extendió por 2 horas y 31 minutos. Fue una victoria que, aunque en apariencia sencilla en el marcador final, estuvo marcada por múltiples altibajos emocionales y una considerable lucha interna que la gerundense supo gestionar con madurez.

El encuentro estuvo lleno de cambios de ritmo y momentos de incertidumbre, especialmente en el segundo set, donde Badosa se encontró en una situación muy comprometida al estar abajo 0-5. Fue entonces cuando la tensión se apoderó del ambiente, con la española mostrando signos de desconcierto en su juego. Sin embargo, fue capaz de recuperar la compostura y, con su fuerza mental, resolvió los momentos críticos para llevarse el tercer set y el partido.

Una de las escenas más comentadas del partido fue cuando Badosa, visiblemente afectada por la situación, comenzó a hacer gestos de frustración con la raqueta mientras se dirigía hacia su grupo de apoyo, ubicado en las gradas. En el mismo, su pareja, el tenista griego Stefanos Tsitsipas, estaba sentado justo detrás del entrenador de Badosa, Pol Toledo. Durante ese episodio, Tsitsipas intentó calmarla, pidiéndole calma, pero la situación se volvió aún más curiosa cuando Badosa, entre gestos de desesperación, le hizo un claro movimiento como diciendo "ven, coge la raqueta y juega tú".

El incidente desató especulaciones, y la versión más popular entre los presentes fue que los gestos de Badosa estaban dirigidos a Tsitsipas, lo que generó todo tipo de comentarios y suposiciones sobre la relación entre ambos y cómo podrían influir en su juego. Sin embargo, en la entrevista posterior, la tenista catalana restó importancia al asunto. "No hubo ningún drama", aclaró. "Era un momento de tensión, pero nada más. Mi entrenador siempre me apoya y Stefanos me da buenos consejos. Seguro que él estaba tranquilo en todo momento", comentó con una sonrisa.

Con este triunfo, Badosa avanzó a los octavos de final, donde se medirá a la ganadora del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula y la serbia Olga Danilovic. La tenista española, que sigue mostrando su fortaleza mental y capacidad para manejar las emociones en momentos clave, confía en poder seguir avanzando en el torneo.

El partido contra Kostyuk ha dejado claro que, aunque el tenis es un deporte que exige habilidades físicas excepcionales, la gestión emocional y la capacidad de mantenerse centrado son, a veces, las claves del éxito. Badosa, que ha sabido superar las dificultades y las tensiones, parece estar preparada para afrontar nuevos retos y continuar con su camino en la competición.

Con el pase a octavos asegurado y la experiencia de este difícil partido a sus espaldas, la española sigue demostrando que es una de las jugadoras más completas del circuito, capaz de sobreponerse a cualquier adversidad.