Nadal, los problemas con la humedad, la discusión con el árbitro y una sanción por cuatro segundos: "Tuve que cambiarme cada prenda..."

Rafa Nadal tuvo una pequeña discusión con el juez de silla Arnaud Gabas al acabar el primer set del partido de octavos contra Kubler que el español venció por 6-1 y 6-2. El duelo se jugó con el techo echado y la sensación de humedad era tremenda. El jugador balear suele sudar mucho y en estas condiciones acaba empapado.

Al ganar ese primer parcial, Nadal decidió hacer uso del “toilet break”, que le da tres minutos para poder ir al servicio, a lo que se añaden otros dos minutos si además tiene que cambiarse de ropa. El tiempo pasaba, el reloj corría y Gabas iba avisando. Rafa entró tarde a la pista y se llevó por ello una sanción por violación de tiempo. Fueron sólo unos segundos, cuatro, si hubiera apurado más le hubiera costado hasta puntos de penalización. Rafa no entendía nada y protestó. Después, lo encajó con una sonrisa irónica y al final del encuentro explicó lo que había pasado.

“Ha sido algo raro porque sé que tengo cinco minutos. Honestamente, hay mucha humedad en Brisbane y tuve que cambiarme cada una de las prendas que llevaba puestas... En el walkie talkie me iban llamando: tres minutos, dos minutos, un minuto, medio minuto... Y salí a tiempo. No sé si el chico que venía conmigo me avisó unos segundos más tarde de que se lo dijera el juez de silla, pero honestamente pensé que había llegado a tiempo. Después me dijo que lo había hecho cuatro segundos tarde, pero en ese momento pensé que no era así”, afirmó entre risas. “Soy lento, lo sé, es algo que tengo que mejorar en 2024”, continuó, ya en un tono distendido.

Rafa mantuvo ante Kubler las buenas sensaciones de la primera jornada y se mostró también muy satisfecho de su actuación en estos octavos de final, en los que volvió a estar firme con su servicio (sólo cedió seis puntos con el primer saque y otros seis con el segundo) y no concedió un break (salvó las cuatro pelotas que tuvo en contra). En el segundo set sí tuvo un pequeño bajón y cometió algunos errores más, pero en ningún momento peligró su victoria.

Su rival en cuartos en principio se lo pondrá algo más difícil. Jordan Thompson, también australiano, sí es un habitual del cuadro individual (Kubler es más doblista), número 43 del mundo. Llega después de no haber tenido que disputar su partido contra Ugo Humbert, que no jugó por una indisposición.